¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ahli vs. Al-Nassr por la Liga de Arabia Saudita 2025-26

Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes en el primer partido del año para ambos. Los titulares de los equipos.

Por Patricio Hechem

Al-Nassr se enfrenta con Al-Ahli
© Getty ImagesAl-Nassr se enfrenta con Al-Ahli

Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 2 de enero en lo que será el primer partido del año para ambos equipos. El partido, correspondiente a la Jornada 13 de la Saudi Pro League, inicia a las 10:30hs (CDMX) y el conjunto de Cristiano Ronaldo quiere mantenerse como líder.

Por el lado del local, Al-Ahli está 4° en la clasificación con 22 puntos y lo separan 9 unidades con Al-Nassr. El equipo saudí viene de ganarle por 2-0 a Al-Feiha y su principal baja es la de Riyad Mahrez, quien se encuentra jugando la Copa África con Argelia.

Con respecto a la visita, Al-Nassr venía con un 100% de victorias en la Saudi Pro League y el martes pasado perdió ese invicto luego de empatar 2-2 con Al-Ettifaq. De todos modos, el equipo de Cristiano Ronaldo es el líder del torneo con 31 puntos y busca volver al triunfo.

La probable alineación de Al-Ahli

  • Sanbi
  • Abdulrahman
  • Demiral
  • Al-Shamat
  • Hawsawi
  • Edoa
  • Aljjohani
  • Goncalves
  • Galeno
  • Al-Buraikan
  • Ivan Toney
La probable alineación de Al-Nassr

  • Nawaf
  • Sultan Al-Ghannam
  • Amri
  • Íñigo Martínez
  • Saad
  • Angelo
  • Brozovic
  • Wesley
  • Kingsley Coman
  • Joao Félix
  • Cristiano Ronaldo
patricio hechem
Patricio Hechem
