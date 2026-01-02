Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 2 de enero en lo que será el primer partido del año para ambos equipos. El partido, correspondiente a la Jornada 13 de la Saudi Pro League, inicia a las 10:30hs (CDMX) y el conjunto de Cristiano Ronaldo quiere mantenerse como líder.
Por el lado del local, Al-Ahli está 4° en la clasificación con 22 puntos y lo separan 9 unidades con Al-Nassr. El equipo saudí viene de ganarle por 2-0 a Al-Feiha y su principal baja es la de Riyad Mahrez, quien se encuentra jugando la Copa África con Argelia.
Con respecto a la visita, Al-Nassr venía con un 100% de victorias en la Saudi Pro League y el martes pasado perdió ese invicto luego de empatar 2-2 con Al-Ettifaq. De todos modos, el equipo de Cristiano Ronaldo es el líder del torneo con 31 puntos y busca volver al triunfo.
La probable alineación de Al-Ahli
- Sanbi
- Abdulrahman
- Demiral
- Al-Shamat
- Hawsawi
- Edoa
- Aljjohani
- Goncalves
- Galeno
- Al-Buraikan
- Ivan Toney
La probable alineación de Al-Nassr
- Nawaf
- Sultan Al-Ghannam
- Amri
- Íñigo Martínez
- Saad
- Angelo
- Brozovic
- Wesley
- Kingsley Coman
- Joao Félix
- Cristiano Ronaldo
