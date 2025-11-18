Pumas UNAM está enfocado al 100% en terminar esta temporada de la mejor manera y ahora el próximo objetivo es estar entre los ocho mejores equipos del Torneo Apertura 2025. Los universitarios juegan este jueves frente a Pachuca en condición de visitante por el Play-In. Si ganan, deben disputar un encuentro más para poder estar en playoffs, mientras que si pierden ya deben pensar directamente en el 2026.

El próximo año seguramente haya algunos cambios, habrán más bajas además de las que hubo hace unos meses y también es probable que lleguen algunos refuerzos en las posiciones que más necesiten. El club entiende que la plantilla debe ajustarse y que muchas decisiones importantes se tomarán una vez finalice esta campaña.

Ahí es cuando entra el nombre de Alan Mozo, jugador de Chivas de Guadalajara que podría tener su segunda etapa en Pumas en el Clausura 2026. El defensor surgido en la cantera auriazul siempre ha sido bien valorado por la afición universitaria y su vuelta no es una idea descabellada para la directiva.

Alan Mozo en Pumas (Getty Images)

Mozo podría volver a Pumas

De acuerdo a la información que brindó el periodista Jesús Bernal de ESPN, Mozo no entraría en los planes de Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado para el año que viene y en Pumas analizan la posibilidad de volver a contratarlo. Su primera etapa en el club universitario fue entre 2017 y 2022, periodo en el que se consolidó como uno de los laterales más proyectados del futbol mexicano.

Ante este escenario, los dirigidos por Efraín Juárez consideran seriamente la opción de reforzar el lateral derecho. El rendimiento de Pablo Bennevendo no ha sido el ideal a lo largo de la temporada y la zona necesita un jugador con mayor peso específico, experiencia y capacidad para competir por el puesto desde el primer día.

Por ahora no hay negociación formal, pero el interés está sobre la mesa y Mozo aparece como un nombre que encaja perfectamente en las necesidades del equipo para el próximo año. Pumas esperará a que termine su participación en el Apertura 2025 para definir movimientos, pero el regreso del canterano universitario es una posibilidad.

