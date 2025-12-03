Así sería el Estadio Akron de Chivas en el año 2100 según la inteligencia artificial

La tecnología avanza a pasos agigantados en el mundo. Si bien en algún momento se llegó a especular con que por estas épocas existirían transformaciones mayores a las que atraviesan a la humanidad, lo cierto es que se ha evolucionado en todo sentido y los estadios de futbol no son una excepción. Con la intención de que las casas de los clubes sean lo más acogedoras posible, se invierten millones de dólares que de aquí al 2100, por poner un ejemplo, podría ocasionar modificaciones verdaderamente futuristas.

El lugar elegido en esta ocasión es el Estadio Akron. En Guadalajara, México disfruta de uno de sus estadios más modernos, el cual será sede del próximo Mundial 2026 que llegará en apenas unos meses. Jalisco ha dejado millones en la remodelación del hogar de uno los equipos más convocantes del país y, en el juego de imaginar cómo sería el futuro, esta sede luce verdaderamente impactante.

Partiendo de la base de que se está especulando con la posibilidad de lo que sucederá dentro de 75 años, es lógico decir que se trata de una situación generada por la Inteligencia Artificial, capaz de resolver dudas que el humano no puede esperar a ver en su debido momento.

La impactante transformación del Estadio Akron

En ese contexto, fue Gemini la IA encargada de replicar lo que puede llegar a ser el Akron en el año 2100 y los aspectos futuristas con los que podría contar. Con una serie de imágenes clarificadoras, el estadio luce reluciente, con múltiples vías de acceso y un techo brillante con el aspecto rojiblanco que le da un toque distintivo.

Así sería el Estadio Akron en el año 2100. (IMAGEN GENERADA POR GEMINI IA)

Por otro lado, las instalaciones contarían con una serie de implementaciones tecnológicas capaces de permitirle a los aficionados disfrutar del espectáculo mediante interacciones únicas y realistas. Además, hay que decir que no hizo énfasis en la ampliación de la capacidad de 46.000 lugares, por lo que ese aspecto se mantendría tal cual está en el presente.

“El Estadio Akron del año 2100 es una experiencia, mezclando la pasión de Chivas con lo más nuevo en tecnología. Cada lugar tiene pantallas táctiles espectaculares donde ves las jugadas repetidas al instante y las estadísticas del partido aparecen en hologramas justo frente a ti”, expresó Gemini sobre el futurista estadio Akron.

Y completó con más detalles: “Las áreas VIP son lo máximo con cuartos de realidad aumentada donde puedes “convivir” con leyendas del Rebaño. El estadio no gasta casi nada de luz, pues se mantiene solo con el sol gracias a su techo especial. Para llegar y salir, hay transportes automatizados que te llevan rapidísimo (¡olvídate del tráfico!). Todo el ambiente, el aire y la temperatura, lo controla una IA para que disfrutes al 100% de la emoción del partido”.

