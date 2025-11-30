En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul y Chivas se enfrentaban en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Tras el 0-0 de la Ida, los dos equipos iban por la victoria.

Ambos equipos regalaron un encuentro apasionante, ya que el partido se puso 2-2. Hasta que a los 85′ el conjunto visitante tuvo un penal que podría haber significado el 3-2 y la clasificación a Semifinales. Los Celestes terminaron mejor posicionados en la Fase Regular y tenían ventaja en caso de igualar el global.

El penal iba a ser ejecutado por Luis Romo, pero finalmente el delantero Javier Hernández se hizo cargo de la ejecución. Pese a su convencimiento, Chicharito mandó el penal por las nubes y dejó a su equipo prácticamente eliminado del torneo nacional.

Para peor, cuando ya se moría el partido, a los 90’+7, Carlos Rodríguez le dio la victoria a los suyos y selló definitivamente el pase a las Semifinales de la Liguilla ante un rival que quedó sin esperanzas tras la ejecución fallida del ex jugador del Real Madrid y Manchester United.

¿Cómo quedaron las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025?

Tras el pase de la Máquina Cementera a Semifinales, ahora se medirán ante Tigres UANL luego de que los Felinos terminen segundos en la Fase Regular. En tanto, Toluca, líder de la tabla de posiciones, se medirá ante Rayados, que fue 5° y eliminó a América.