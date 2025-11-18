Kevin Mier sufrió la fractura de su tibia durante el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2025 tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla y se perderá lo que resta del año. El futbolista del equipo universitario no fue expulsado tras la dura entrada y eso despertó el enojo de todos los protagonistas de La Máquina Celeste, quienes consideraban que debía haber visto la tarjeta roja por la dura infracción.

Después del encuentro, los directivos de Cruz Azul tomaron una postura firme: buscar que el jugador panameño fuera inhabilitado por el mismo tiempo que el colombiano esté fuera de competencia. La intención era elevar la solicitud a la FMF y presionar para que se aplicara un castigo ejemplar debido a la gravedad de la lesión sufrida por Mier.

Sin embargo, en las últimas horas el columnista de Récord, Francotirador, reveló que finalmente ya hay una postura definida y que Carrasquilla seguiría jugando sin problema alguno. De acuerdo con la información presentada, la inhabilitación no procederá, pese a la expectativa que había generado Cruz Azul en torno al caso.

“Aunque los reportes después que Carrasquilla fracturó a Kevin Mier adelantaban la solicitud de Cruz Azul para inhabilitar al jugador de Pumas mientras se recuperaba el portero celeste, al final, mi Franky, no hubo tal. Eso sí, no quiere decir que no vendrá un castigo”, expresó en primer lugar.

Luego añadió: “Contrario a lo que muchos pensaron, la alta plana de La Máquina se reunió con la Comisión de Arbitraje de Doña Fede en donde analizaron el trabajo del Curro Hernández, pero no pidieron a la FMF que se sancionara a Carrasquilla durante la rehabilitación de Kevin. Muchos especulan que no se hizo para no perder la renta del Olímpico por represalia de Pumas, pero no va por ahí, ese trato ya está cerrado con la UNAM”.

Finalmente, completó el panorama con lo siguiente: “Ahora, no quiere decir que Coco ya la libró. Me dicen a la interna de Doña Fede que los que siguen analizando el caso es la Disciplinaria, para ver si actúan o se siguen haciendo los locos, para no sólo mantener el castigo de un partido a Carrasquilla por acumulación de tarjetas, sino darle al menos tres por la gravedad de su acción. Veamos si tienen los pantalones para hacer justicia o de plano les vale. Yo dudo que lo castiguen. La verdad”.

