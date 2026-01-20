En el último mercado de fichajes, uno de los temores más grandes de la afición de Pumas es que Keylor Navas se fuera de la plantilla y es que sólo le quedan seis meses de contrato con el equipo auriazul. Fueron varios los nombres de equipos que han levantado la mano para hacerse de los servicios del arquero universitario sin éxito.

El problema es que no se descarta que en este torneo pueda llegar una oferta irresistible para él que dejé en una situación crítica su relación con Pumas. Esto llama la atención después de que en una entrevista con Antonio Sancho y el diario Esto, el directivo dio a conocer que es una pieza fundamental, pero no está segura su continuidad.

¿Keylor Navas no renovará con Pumas?

Sancho apuntó a que no ha tenido tiempo desde su llegada para poder analizar el tema del arquero, pero el tiempo pasa y hay quienes sí podrían estar haciendo esa labor para quedarse con él. De esta manera, dejó claro que la idea es que si sigue en ese nivel pueda mantenerse y darle un espacio en el equipo, pero no está nada seguro de ello.

“Hay que ver, ¿qué puedo decir de Keylor? Gran profesional, gran jugador, todo lo que ha hecho. La verdad es que llega y en los entrenamientos, en los partidos, la otra vez en el partido contra Tigres gran actuación. Ya hablaremos con Keylor y si sigue en este nivel ojalá pueda seguir mucho tiempo más, pero la verdad es que hay que sentarnos a platicar, ahorita no he tenido tiempo ni de eso. Sé que le quedan estos seis meses…” Antonio Sancho con Esto

Cabe mencionar que desde hace ya varios años esta ha sido una de las posiciones en las que más ha carecido el equipo, Navas vino a resolver esa problemática para la plantilla y ha sido demasiado funcional para que el equipo no pierda tantos puntos, por lo que ahora sería una prioridad el hecho de terminar con su renovación.

