Los 'Felinos' comunicaron que varios jugadores se perderán lo que sigue en el campeonato.

En un compromiso de transcurso apático y sin grandes emociones, Pumas no pudo pasar del empate ante Atlas. Aunque la casa de los ‘Zorros’ no dejaba de ser un territorio difícil de visitar, los ‘Universitarios’ necesitaban ganar y no lo hicieron. Al cuadro auriazul le continúa costando lograr victorias y no sube del todo en la tabla.

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Tras la igualdad ante Atlas, los ‘Felinos’ quedaron en la 11° posición del Apertura 2026, en una muy decepcionante campaña luego del subcampeonato del torneo anterior. En este certamen, los Pumas acumulan 12 puntos de 27 posibles (menos de la mitad), con sólo tres triunfos en nueve partidos, completando tres empates y tres derrotas.

La revancha todavía le queda lejos al conjunto de CU, que recibirá a Atlético San Luis dentro de ocho días. Aquel encuentro, correspondiente a la jornada 10, se jugará recién el domingo 27 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, a las 12.00 horas. Habrá una semana bastante larga para trabajar y mejorar todo lo que queda.

Ahora bien, consumado el punto en casa de Atlas, Pumas anunció tres nuevas bajas para el próximo partido de manera oficial. Ante Atlético de San Luis ya se sabía que no contarían con Álvaro Angulo por el llamado a representar a la Selección Colombia. Sin embargo, se agregaron más ausencias para el juego con Atlético San Luis.

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De acuerdo a lo comunicado por el club por medio del entrenador Esteban Solari, Robert Morales, Pedro Vite y Coco Carrasquilla se perderán el siguiente juego de Liga MX. En las últimas horas, la institución habría recibido de manera formal la hoja de convocatorias a las Selecciones de Paraguay, Ecuador y Panamá respectivamente.

Pumas, sin Vite y sin Angulo, entre otros [Foto: Getty]

En el caso puntual de ‘Coco’, es una especie de ventaja que la citación sea en esta jornada: es que Carrasquilla debe cumplir una fecha de suspensión por la roja recibida ante Atlas. Aunque el árbitro tuvo un fallo desmedido al expulsar al panameño, no iban a revertir la decisión y así cuando regrese de su Selección, Pumas ya podrá utilizarlo.

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La buena noticia con vistas al encuentro ante Atlético de San Luis será que César Huerta ya podrá ser titular luego de haber tenido sus buenos minutos este sábado en Guadalajara. Será el reemplazo de Robert Morales en el ataque, seguramente acompañando a Luciano Herrera, Juninho y Uriel Antuna. El ‘Tano’ tiene mucha tarea por hacer…