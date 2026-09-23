Sin Pumas, así le está yendo a Efraín Juárez

Pumas está fuera de los puestos de Liguilla, pero a su extécnico le va mucho mejor en Hungría.

Todo parece indicar que Pumas aún no se acopla al sistema de Esteban Solari y aún extraña el buen juego que los llevó a la Final del Clausura 2026 con Efraín Juárez. Aunque muchos aficionados se niegan a reconocer el trabajo que hizo el mexicano con el equipo universitario, ahora el tiempo podría darles la razón a casi la mitad del torneo.

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Pumas fuera de la Liguilla

Por el momento, los auriazules se encuentran en el lugar 12 del Apertura 2026 con 12 puntos hasta el momento. Esto los mantiene fuera de la zona de clasificación justo en la Jornada 9. Su próximo partido será ante Atlético de San Luis, un duelo que a simple vista y en el Estadio Olímpico Universitario sería para vencer.

Efraín Juárez va por el liderato

Pero mientras el cuadro de Pedregal sufre, Efraín está viviendo un buen momento con el Győri ETO en la Liga de Hungría y es que el mexicano está en la pelea por el liderato de su equipo. Hasta el momento empata con 15 puntos al Puskás Akadémia que está en primer lugar, pero por la diferencia de goles, los de Juárez se encuentran un peldaño abajo.

Hasta el momento, después de 8 partidos disputados ha conseguido sumar 4 victorias, tres empates y sólo un duelo perdido. Precisamente, su próximo duelo es para poder liderar la tabla general y será el domingo 11 de octubre donde podría conseguir ese primer puesto y ponerse como el rival a vencer en esta liga húngara.

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Aunque el mexicano fue eliminado de las competencias europeas, primero de la Champions League en la primera ronda y luego de la Europa League en la tercera fase, Juárez quiere mantener a su equipo como los mejores dentro de su liga y esto es algo que podrá definirse en el siguiente enfrentamiento donde podría forjar ese camino.

En síntesis