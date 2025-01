Pumas UNAM sufrió una derrota inesperada este domingo 19 de enero al perder por 3-2 ante Querétaro por la Jornada 2 del Clausura 2025. Los Felinos comenzaron ganando el partido, pero no lograron sostener la ventaja y recibieron su primera caída en el torneo.

Gustavo Lema no pudo contar con Guillermo Martínez y Jorge Ruvalcaba en el encuentro porque ambos fueron convocados con la Selección Mexicana, aunque el segundo quedó desafectado en los últimos días por una leve lesión. Por otro lado, Álex Padilla volvió a ser suplente en Pumas.

El canterano Pablo Lara fue nuevamente el portero titular del club auriazul cuando se esperaba que Álex Padilla, el flamante refuerzo, ocupara el arco de Pumas ante Querétaro. En este sentido, Gustavo Lema dio su opinión por esta cuestión luego del partido.

“No me gusta alternar. Me parece que es un puesto en el que uno tiene que tener confianza, tiene que sentirse tranquilo y lo que sigue obviamente es una cuestión de rendimiento, como en todos los puestos”, manifestó el entrenador de los Felinos.

Pablo Lara fue titular de nuevo ante Querétaro (Getty Images)

“Andan muy bien los dos. Pablo hizo un debut bárbaro el otro día, hoy tuvo esa jugada (contra Querétaro) en la que se frena en el segundo gol, normal. Jugará el que yo vea que está mejor. Si están en este nivel los dos probablemente juegue un torneo uno y un torneo otro”, detalló Gustavo Lema en relación a la competencia que hay en la portería de Pumas.

¿Cuándo debutará Adalberto Carrasquilla?

Por último, Adalberto Carrasquilla fue presentado hace unos días como el segundo refuerzo de Pumas. No obstante, Gustavo Lema fue cauto al hablar de su debut con el equipo: “Lo de Carrasquilla, hay una cuestión de adaptación a la altura. Tiene un físico que no creo que le traiga muchos problemas”.

“Pero lo que nosotros hemos notado en otros casos es que les lleva 10-15 días estar bien respecto a la altura. Esperemos que Coco se adapte antes, pero bueno, tampoco vamos a hacer locuras. En el momento que esté seguramente tendrá participación”, concluyó Gustavo Lema sobre el centrocampista panameño.