Cristiano Ronaldo alcanzó otra cifra histórica en su carrera. El crack portugués anotó dos goles este sábado en la victoria de Al-Nassr y al mismo tiempo llegó a los 1.300 partidos oficiales disputados, una cifra que solamente dos jugadores han podido superar en la historia del futbol.

Actualmente, CR7 ocupa el tercer lugar en el ranking de presencias históricas, pero puntualmente dos porteros disputaron más encuentros que él. El récord le perteneció durante casi tres décadas al guardameta inglés Peter Shilton con 1.390 cotejos. Sin embargo, en agosto de 2025 esta marca fue superada por Fábio.

Fábio y Peter Shilton (GETTY IMAGES)

Lo curioso es que este último todavía continúa en actividad y actualmente, a sus 45 años, se desempeña en Fluminense, por lo que Ronaldo lo tendrá difícil para superar su marca a pesar de haberse acercado.

Debajo de Cristiano aparece otro portero brasileño: Rogério Ceni. La leyenda de San Pablo jugó un total de 1.265 partidos y no solo entró en los libros de historia por sus presencias, sino también porque era un gran cobrador de tiros libres. Sin ir más lejos, es el guardameta más goleadores de todos los tiempos con 131 festejos.

Cristiano Ronaldo persigue la marca de los 1.000 goles

Con su doblete ante Al-Okhdood, Cristiano llegó a los 956 goles y se acercó a la inédita cifra de 1.000 anotaciones. Al luso solamente le faltan convertir 44 tantos y parece imposible que alguien vaya a llegar antes que él, ya que su perseguidor más cercano es Lionel Messi con 896 dianas.

En síntesis

Cristiano Ronaldo alcanzó la marca de 1.300 partidos oficiales disputados.

alcanzó la marca de disputados. Se ubica tercero en el ranking histórico detrás de Peter Shilton y Fábio .

y . El portugués suma 956 goles y está a 44 de los 1.000 tantos.

