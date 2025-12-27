Apenas han pasado dos semanas desde que terminó el Apertura 2025 y debido a que se viene el Mundial 2026, la Liga MX se está apresurando para comenzar el Clausura 2026. Es por ello que el próximo viernes 9 de enero estará de vuelta la competencia. Sin embargo, hasta el momento, se han confirmado sólo dos partidos que irán por televisión abierta.

Hay que recordar que desde el semestre anterior el futbol mexicano se ha privatizado un poco más, ahora los usuarios tienen que pagar plataformas como ViX, Disney+, Primer Video, Tubi, FOX, Caliente TV, entre otras, para poder acceder a todos los partidos del torneo, por lo que aquellos que son gratuitos son cada vez menos.

Equipos que regularmente pertenecen a cadenas como Televisa o Azteca Deportes, a veces sólo se pueden ver mediante sus páginas web o en las plataformas de streaming y ya no como regularmente se veían en Canal 5 y 7. Es por eso que para esta primera jornada del Clausura 2026 se han confirmado un par de duelos en Televisa.

¿Qué partidos de la J1 van por TV abierta?

El primero de ellos es el de Rayados vs Toluca; en esta ocasión se podrá ver por canal 5. Donde el bicampeón se mostrará en la actividad después de la carrilla que ambos equipos se echaron cuando los Diablos Rojos eliminaron a los de Monterrey en las Semifinales, por lo que será un partido entretenido el próximo sábado 10 de enero de 2026 a las 21:00 horas del centro de México.

Por otra parte, el segundo partido será el Pumas vs Querétaro, por el mismo canal. Este encuentro mostrará muchos cambios, ya que la plantilla de los universitarios se ha fortalecido y por parte de los Gallos Blancos hubo una reestructura total muy importante, este duelo se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 a las 12:00 horas del centro de México.

