Pumas ha tenido un inicio poco prometedor en el Estadio Olímpico Universitario, si bien en la segunda fecha logró una victoria importante sobre Tigres en El Volcán, estando como locales sólo han conseguido un par de empates; en la primera fecha ante Querétaro y este domingo frente al Club León, por lo que hay irregularidad en el equipo y su afición que no está del todo contenta.

Y es que justo en este duelo ante La Fiera, estuvieron a nada de que se les fuera el encuentro, luego de que Diber Cambindo, quien sonó como refuerzo les anotó en apenas 9 minutos del encuentro. Juninho se hizo presente con su primer gol con la escuadra y empató el duelo, pero hubo una jugada polémica con la que los universitario pudieron caer.

Exhiben a Pumas con ayuda arbitral

De acuerdo con el exárbitro Fernando Guerrero, expuso en sus cuenta de “X” el video en donde Bryan Colula se barre para alcanzar el balón y que no se salga para meter el centro, pero en eso llega Nathan Silva quien le mete un golpe en la espinilla y aunque no se marcó nada y tampoco fueron al VAR, el “Cantante” asegura que era penal para León.

Esto también pudo impactar en el marcador, pero el silbante decidió no sancionarlo. Por una parte, los aficionados del cuadro esmeralda han dado a conocer que ya son tres las faltas que no se les cobran, pero hay otros que apuntan a que Pumas ha estado libre de que se le sancionen por entradas fuertes contra los rivales.

Con antecedentes en Pumas

Hay que recordar que hace unos meses cuando terminó el Apertura 2025 Nicolás Larcamón exhibió a Adalberto Carrasquilla por una dura entrada que terminó con la lesión de Kevin Mier, pero también en el duelo amistoso de la pretemporada ante FC Juárez, Pedro Caixinha apuntó a que el mismo paraguayo había entrado de manera violenta.

El “juego sucio” es algo que ha caracterizado en varias ocasiones el tipo de duelo de Efraín Juárez, por lo que esto terminó por pasar desapercibido el día de hoy y en esa ocasión, pero en momentos importantes esto sería necesario corregirlo para que no perjudique en el marcador. Ante esto, se espera que en Pumas le den la vuelta y pongan atención a ello.

