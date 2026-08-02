Después de su grave lesión, José Juan Macías está listo para volver a estar disponible con Pumas. Recordemos que el delantero sufrió la rotura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial de su pierna izquierda en noviembre del año pasado.

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En ese momento hubo rumores de un nuevo retiro por parte de José Juan Macías luego de lesionarse de gravedad una vez más, pero el delantero ha luchado durante muchos meses para recuperarse y con un mensaje en sus redes sociales avisó que está cerca de volver.

“7 meses de trabajo resumidos en poco más de 1 min. 7 meses de esfuerzo, disciplina y resiliencia. El avance dentro del gimnasio se vio diario, la mejoría en este video se ve por segundo. Todo listo para el regreso. Gracias por confiar en mí y en el trabajo de todo el equipo”, escribió Juan Najera en su publicación que compartió José Juan Macías.

José Juan Macías en su rehabilitación (@jjmacias9)

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Juan Najera es un especialista que ayudó al delantero de Pumas en su rehabilitación tras la lesión. Después de ese trágico suceso que ocurrió en un juego de los Felinos contra Cruz Azul, José Juan Macías estaría listo para volver de a poco a sumarse al equipo.

Los números de José Juan Macías en Pumas

El mexicano de 26 años solo pudo disputar 11 partidos con Pumas, en los que convirtió 4 goles al mando de Efraín Juárez. Esteban Solari tiene muy buenas opciones en la ofensiva y por eso no apurarán el regreso de José Juan Macías para que pueda ayudar una vez que esté listo para volver al campo.

En síntesis

José Juan Macías está cerca de regresar con Pumas tras más de siete meses de rehabilitación.

está cerca de regresar con Pumas tras más de siete meses de rehabilitación. El delantero José Juan Macías sufrió una grave lesión en noviembre de 2025.

sufrió una grave lesión en noviembre de 2025. El atacante José Juan Macías registra cuatro goles en 11 partidos disputados con Pumas.