Luciano Herrera prepara su debut con Pumas

Fue el 24 de julio cuando el conjunto dePumas hizo la presentación oficial de Luciano Herrera como su próximo fichaje, pero aún faltaban algunos trámites para que pudiera jugar con el conjunto universitario. Sin embargo, el exjugador de Newell’s está listo para hacer su debut con la camiseta auriazul lo más antes posible.

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¿Cuándo debutará Luciano Herrera?

De acuerdo con los registros oficiales de la Liga MX dentro de la plantilla de Pumas ya aparece registrado el futbolista argentino. De esta manera su debut podrá ser el día de mañana con el duelo de la Jornada 3 ante FC Juárez, ya que cumplió el requisito que faltaba y como previo a la Leagues Cup, por lo que Esteban Solari lo tendría a su disposición.

El dorsal de Herrera

Para este enfrentamiento, el futbolista de 30 años formará parte de la delantera del equipo del Pedregal y portará el número 14 en su camiseta. Hay que recordar que anteriormente otro argentino en el equipo ya había portado ese dorsal, Francisco Dutari, además de que también en su momento lo utilizó el mexicano Josecarlos van Rankin.

¿Lo guardarán para la Leagues Cup?

En la carrera de Herrera, nunca ha usado este número, por lo que es la primera vez que lo portará. El debut con esta camiseta, si bien podría ser el día de mañana, también cabe la posibilidad de que le dé un tiempo más el estratega para que pueda aparecer en el duelo ante Charlotte FC que sería el próximo martes 4 de agosto.

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Cabe mencionar que este es uno de los elementos más esperados, ya que la posición en la que se desempeña podría generarle un cambio significativo a la plantilla, ya que en los últimos encuentros ha habido una desorganización y sobre todo generará la competencia interna para que cada uno de sus jugadores pueda dar lo mejor.

En síntesis