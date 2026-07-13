Las Águlas se encuentran en una situación económica inesperada y hasta podrían desprenderse de uno de sus inmuebles.

La temporada 2026-27 de la Liga MX está a punto de empezar y todos los equipos se preparan para iniciar el Apertura 2026 de la mejor manera. Todas las directivas trabajan con las salidad y llegadas para conformar las plantillas más competitivas posibles.

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Sin embargo, uno de los equipos del torneo tiene un delicado problema que atender para no sufrir en el futuro. Y es varios reportes en medios de comunicación señalan que América y Grupo Ollamani viven complejidades económicas y estarían implementando un plan para regularizar la situación.

En La Octava Sports dieron detalles de lo que está ocurriendo en las Águilas: “El grupo Ollamani le debe 60 millones de dólares a Televisa y ya está el plan de vender las instalaciones de Coapa y mudarse a Santa Fe. Coapa, hoy al sur de la ciudad, es un gran desarrollo a quien se lo venda“.

AMÉRICA PLANEA VENDER COAPA 🤯😱



La deuda que grupo Ollamani tiene con televisa obligaría a que vendan los terrenos de Coapa para mudarse a Santa fe 🤯💥 pic.twitter.com/Qz7XmOHyHb — La Octava Sports (@laoctavasports) July 11, 2026

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Y continuó precisando sobre el tema: “Como necesitan flujo, ya se plantearon el vender Coapa y mudarse a unos terrenos en Santa Fe. Dicen que es por espacio, pero hoy el tema del América pasa por flujo, por pagar lo que debe después del Mundial“.

Acorde a Récord, el posible cambio de ciudad deportiva para los Azulcremas no sería de inmediato, ya que primero tendrían que vender las instalaciones de Coapa y posteriormente emigrar a Santa Fe en el mediano o largo plazo, aunque es una posibilidad latente para el club.

¿Cuándo debuta América en el Apertura 2026?

En medio de todo este tema, el equipo al mando de Guillermo Almada tendrá su estreno en el certamen local, que será el próximo sábado 18 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) ante Querétaro de visitante en el Estadio La Corregidora.

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En síntesis