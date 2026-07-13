Liga MX: ¿Cuándo, cómo y dónde ver la Jornada 1 del Apertura 2026?

Ya se conoce dónde se podrán ver los compromisos de la primera fecha del torneo nacional de la Primera División de México.

Se terminó el Mundial 2026 para México y el comienzo del Apertura 2026 de la Liga MX está cada vez más cerca. Tras la justa mundialista, Cruz Azul iniciará la defensa del título que consiguió el semestre pasado contra Pumas UNAM y son varios los equipos que se apuntan como animadores del certamen.

Publicidad

Como principal novedad es el ingreso de Atlante en lugar del extinto Mazatlán. Los Potros de Hierro son el nuevo equipo que disputará el Apertura 2026, ocupando la plaza que dejaron los Cañoneros. El cuadro capitalino vuelve a la elita mexicana tras 12 años.

¿Cuándo comienza el Apertura 2026 de la Liga MX?

La Jornada 1 de la Fase Regular dará inicio el próximo jueves 16 de julio, con dos encuentros en la agenda del primer día del campeonato: Necaxa vs. Atlante y Xolos vs. Tigres. La Liga MX estipuló el arranque del primer juego de la fecha para las 19:00 horas (Ciudad de México), con el segundo turno dispuesto para las 21:00 horas (CDMX).

Publicidad

Días, horarios y TV de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Este es el cronograma completo de partidos de la primera jornada de la fase regular del Apertura 2026, con horarios de Ciudad de México y TV también en territorio nacional.

Jueves 16 de julio:

Necaxa vs. Atlante: 19:00 horas en el Estadio Victoria – Fox ONE

19:00 horas en el Estadio Victoria – Fox ONE Xolos vs. Tigres: 21:00 horas en el Estadio Caliente – Fox ONE

Viernes 17 de julio:

León vs. Atlas: 19:00 horas en el Nou Camp -Fox ONE

19:00 horas en el Nou Camp -Fox ONE Atlético San Luis vs. Cruz Azul: 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras – ESPN, Vix Premium, y Disney+

19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras – ESPN, Vix Premium, y Disney+ Juárez vs. Puebla: 21:00 horas en el Estadio Benito Juárez – Azteca 7 y Fox ONE

Publicidad

Sábado 18 de julio: