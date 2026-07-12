En Pumas le vuelven a cambiar el nombre a su DT, Esteban Solari

Un día bochornoso para el técnico de Pumas, Esteban Solari, quien ya hizo su presentación oficial en el Fan Fest del conjunto y frente a su gente. Sin embargo, de nueva cuenta en el equipo se volvieron a equivocar con su nombre y su momento se empañó un poco por esta cuestión.

Publicidad

Dos equivocaciones con Esteban Solari

Y es que el 21 de junio se hizo la presentación oficial del estratega como nuevo director técnico de los universitarios en sus redes sociales, pero en el momento sólo parecía un error de dedo, ya que lo ponían como “Estaban” Solari, por lo que más tarde tuvieron que cambiar eso.

Sin embargo, el mayor problema fue este domingo, cuando iban siendo presentados mientras ingresaban al terreno de juego para que la afición los ovacionara. Pero cuando mencionaron a Solari, le dijeron “Antonio Solari”, por lo que él siguió avanzando, pero tuvieron que corregir su nombre.

¿ANTONIO SOLARI? 😳



👀 Durante la presentación del equipo en el Puma Fan Fest, se equivocaron al momento de nombrar a Esteban Solari. pic.twitter.com/XtKtiHmlHy — Futbol Picante (@futpicante) July 12, 2026

Publicidad

Inmediatamente la voz del estadio corrigió e intentó pasar desapercibida, pero ya era demasiado tarde. Ante ello, puso a pensar que desde la primera ocasión se les complicaba el nombre de su propio estratega y es que quizá hubo una confusión en esta ocasión porque le dicen el “Tano” Solari.

¿Por qué le dicen “Tano”?

A los “Antonios” comúnmente se les llama así, aunque en el caso del DT de Pumas refiere a los inmigrantes italianos que llegaron de Nápoles a Argentina, por lo que en la jerga de este país se les dice así, aunque su nombre no tenga que ver con ello.

En síntesis

Esteban Solari fue anunciado erróneamente como “Antonio Solari” durante el Fan Fest de Pumas.

fue anunciado erróneamente como “Antonio Solari” durante el Fan Fest de Pumas. El 21 de junio , las redes del club escribieron equivocadamente “Estaban” en su presentación.

, las redes del club escribieron equivocadamente “Estaban” en su presentación. “Tano” Solari es su apodo, término usado en Argentina para referirse a inmigrantes italianos.