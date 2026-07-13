La fecha en la que volvería Adalberto Carrasquilla a sumar minutos con Pumas tras su lesión

Adalberto Carrasquilla se lesionó en la final del Clausura 2026 y todavía no pudo recuperarse plenamente.

Pumas UNAM jugó este domingo frente a América de Cali su último amistoso antes del comienzo del Apertura 2026. El equipo de Esteban Solari perdió 1-0 y ya se prepara para lo que será el debut del próximo sábado 18 de julio contra Pachuca.

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Por desgracia para el nuevo entrenador de Pumas, Esteban Solari no podrá contar con todos sus futbolistas para la primera jornada. Adalberto Carrasquilla aún no está disponible luego de su lesión en la final del Clausura 2026, aunque su regreso estaría cerca.

De acuerdo a lo informado por el periodista Rodrigo Celorio de TUDN, la fecha estimada para el regreso de ‘Coco’ Carrasquilla es en la tercera jornada, cuando Pumas se enfrente contra Juárez el próximo 31 de julio.

Adalberto Carrasquilla se lesionó en la final del Clausura 2026 (Getty Images)

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¿Qué le pasó a Adalberto Carrasquilla?

Cabe recordar que Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión en la ingle en la final contra Cruz Azul y este inconveniente no le permitió al centrocampista sumar minutos con Panamá en el Mundial 2026 pese a haber entrado en la convocatoria.

Adalberto Carrasquilla ha sido un jugador clave en Pumas desde su llegada en enero de 2025 y lo positivo es que dentro de unas pocas semanas volvería a jugar. Lo negativo es que el panameño no ha podido hacer con normalidad la pretemporada con Pumas.

En síntesis

Pumas debutará en el torneo Apertura 2026 contra Pachuca el próximo 18 de julio .

debutará en el torneo Apertura 2026 contra Pachuca el próximo . Adalberto Carrasquilla regresaría de su lesión el 31 de julio ante Juárez.

regresaría de su lesión el ante Juárez. El panameño se lesionó en la final del torneo Clausura contra Cruz Azul.