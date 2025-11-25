Luego del fracaso del Club América Femenil al caer en la Final ante Tigres, la escuadra de Ángel Villacampa ya tendría elegidas a dos jugadoras que no continuarán con el equipo para el Clausura 2026 y es que las razones sí son muy variadas, incluso una de ellas deja mucho qué desear tomando en cuenta lo que ha hecho la directiva.

En esta ocasión tanto el cuerpo técnico como Claudia Carrión y Luis Fuentes son los encargados de analizar las renovaciones de las futbolistas y las bajas que tendrán para el siguiente semestre. Recientemente, la periodista Zaritzi Sosa de TUDN dio a conocer que pasara lo que pasara, el DT no se iría del equipo, por lo que ahora las sacrificadas tendrán que ser algunas futbolistas.

¿Cuáles serían las 2 bajas del América Femenil?

En primer caso, la primera baja confirmada es la de Annie Karich, la jugadora azulcrema llegó sólo como préstamo por una temporada debido a que ya tenía contrato con el Boston Legacy, equipo que debutará en la NWSL en esta nueva temporada, por lo que tras el contrato que tiene con esta escuadra estadounidense sería su salida.

El segundo caso es Nicki Hernández, la lateral azulcrema vivió una situación diferente y es que de acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández, la jugadora tenía deseos de quedarse, pero no hubo ninguna intención por parte de la directiva por renovarla. Sin embargo, en los últimos duelos donde todo mejoró se intentó llegar a un acuerdo, pero era demasiado tarde.

¿A qué equipo va Nicki Hernández?

Ahora, según la misma fuente, Nicki le hará compañía a Annie en el conjunto de Boston para la siguiente temporada. El debut de este conjunto en la NWSL lo harán el próximo 14 de marzo del 2026 a las 12:30 horas en el Estadio Gillette. Serían cerca de tres meses sin actividad oficial, por lo que quizá podrían llegar a un acuerdo con esta escuadra.

En síntesis

El Club América Femenil no renovará el contrato de las jugadoras Annie Karich y Nicki Hernández para el Clausura 2026 .

no renovará el contrato de las jugadoras y para el Clausura . Annie Karich termina su préstamo y se irá al Boston Legacy de la NWSL , equipo donde debutará.

termina su y se irá al de la , equipo donde debutará. La lateral Nicki Hernández también iría al Boston Legacy de la NWSL, a pesar de que la directiva no mostró intención de renovarla.

también iría al de la NWSL, a pesar de que la directiva no mostró intención de renovarla. El Boston Legacy de Annie Karich y Nicki Hernández debutará en la NWSL el 14 de marzo de 2026.

