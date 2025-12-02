Este lunes a todos sorprendió el comunicado que lanzó Pumas diciendo que le daba las gracias a Miguel Mejía Barón, así como a Eduardo Saracho. Lo extraño es que no dio ni tiempo de especular quién sería su reemplazo cuando este martes la directiva confirmó y presentó a Antonio Sancho como nuevo presidente deportivo.

Por el momento, la idea de que él tome las riendas en un solo cargo es para comenzar a ganar confianza, ya que se ha rumorado que estaría pidiendo a un par de experimentados como Guillermo Vázquez y Alfonso Sosa para que más adelante lo acompañen, pero hasta el momento no hay nada fijo, puesto que aún no se reúne ni con Efraín Juárez.

¿Por qué se fueron Mejía Barón y Lalo Saracho?

Tomando esto en cuenta, el día de hoy el Francotirador publica en su columna de Récord que ya se saben las razones por las cuales se fueron ambos de la institución y aunque de cierta manera tienen qué ver los resultados que tiene el equipo en los últimos torneos, la realidad es que hubo temas muy puntuales por los que salieron.

De acuerdo con la misma fuente, en el caso del Dr. Mejía Barón se le habían dado muchas oportunidades en Cantera por el hecho de tener la jerarquía, pero que en las prácticas se quedaba dormido, salía del partido 10 minutos antes de que acabaran los duelos en Ciudad Universitaria, faltaba a los partidos de visita, por lo que cuando mencionó lo de su retiro le tomaron la palabra inmediatamente.

Por el lado de Saracho, las cosas fueron muy diferentes, ya que él le llegaron varias ofertas de equipos importantes, por lo que comenzó a hacer el análisis de cuál podría tomar. Así, tomando la despedida del primero, también se optó por dar un paso al costado y buscar esas nuevas oportunidades que se le están presentando en su carrera.

En síntesis