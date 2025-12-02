Este martes el conjunto de Pumas ya hizo la presentación oficial de Antonio Sancho como nuevo presidente deportivo de la escuadra. Apenas este lunes el equipo dio a conocer mediante un comunicado la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, de manera inmediata se confirma la llegada de un nuevo elemento que tuvo un pasado con resultados rescatables.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué se quedará Efraín Juárez con Antonio Sancho?

Desde luego que la primera pregunta a su llegada fue el tema con Efraín Juárez y es que ha sonado para salir de Pumas. Es por ello que de manera inmediata aclaró que cuenta con él para el Clausura 2026 y dio a conocer las cualidades por las cuales desea mantenerlo en el grupo, pese a que no ha podido hablar con él de lo que viene en el equipo.

“Efraín es nuestro técnico y tiene contrato con la institución, es canterano, a él lo conozco, yo creo que él es el primero que quiere ganar títulos aquí, no he hablado con él, esto se hizo muy rápido; tendré que ir platicando con él, conociendo cuál es la idea pero estoy convencido de él, conoce la institución perfectamente y seguramente tiene las ilusiones de ser campeón.” Antonio Sancho

De igual manera destacó la preparación que tiene el estratega auriazul para poder ejercer lo que se busca en la plantilla. Está seguro que juntos buscarán ese campeonato que se le ha negado a la escuadra universitaria, apelando a que tiene todo para poder conseguirlo y con la ayuda que él tendrá desde la presidencia deportiva será mejor.

Publicidad

Publicidad

“Es un técnico que se fue a preparar fuera, que hizo carrera afuera, que ganó un campeonato fuera, no es fácil ganar en el futbol y qué bueno que lo tenemos aquí, ahora hay que apoyarlo y darle con todo para adelante y buscar ganar el título aquí.” Antonio Sancho en su presentación como presidente deportivo de Pumas

Cabe mencionar que la idea en esta nueva llegada de Sancho es que se pueda preparar a la cantera para aprovechar de nueva cuenta a los jugadores mexicanos, tomando en cuenta que los extranjeros no han tenido el resultado esperado dentro de la plantilla.

ver también Confirmado el principal candidato para ocupar la vicepresidencia en Pumas UNAM tras las importantes salidas

En síntesis

Antonio Sancho fue presentado oficialmente como nuevo presidente deportivo de Pumas tras la salida de Miguel Mejía Barón .

fue presentado oficialmente como tras la salida de . Antonio Sancho confirmó que el DT Efraín Juárez seguirá en Pumas para el Clausura 2026 ya que tiene contrato.

confirmó que el DT seguirá en Pumas para el Clausura ya que tiene contrato. Sancho destacó que Efraín Juárez es canterano, conoce la institución, y ganó un campeonato fuera de México.

destacó que es canterano, conoce la institución, y ganó un de México. El nuevo presidente deportivo de Pumas buscará preparar a la cantera y aprovechar a los jugadores mexicanos.

Publicidad