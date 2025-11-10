Este fin de semana uno de los temas que más llamó la atención fue la dura lesión que sufrió Kevin Mier tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla. El jugador de Pumas no fue sancionado y por parte de Cruz Azul solicitarán la inhabilitación del futbolista para los juegos de Play-In, pero hasta el momento no se han revelado los audios y demás.

Publicidad

Publicidad

Tomando esto en cuenta, muchos aficionados han dado a conocer su postura, hay quienes piensan que sí fue a propósito de parte del jugador de la escuadra universitaria, pero también hay quienes afirman que fue el portero de La Máquina quien alcanza a meter el pie justo después de que Carrasquilla ya lo había hecho, tal vez por ello no se marcó.

El señalado de todo esto fue Fernando Hernández, quien se encargaba de arbitrar el encuentro entre ambos conjuntos capitalinos. De esta manera, se comenzaron a hacer algunas especulaciones de la razón por la cual el “Curro” no había optado por una sanción cuando en las imágenes se podía ver la gravedad del asunto y que ahora deja fuera al colombiano.

¿Carrasquilla ya lo había hecho?

Ante eso, un par de periodistas comenzaron a investigar y esta no sería la única vez en la que el panameño hace estas duras entradas. El reportero de Claro Sports, Alejandro Orvañanos dio a conocer una jugada en la que estaba el mismo silbante, pero en un partido entre los auriazules vs el Club América, donde cometió una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo.

Publicidad

Publicidad

De igual manera, el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo hizo énfasis en quién había sido el silbante en ese encuentro, por lo que uno de los aficionados compartió un video del mismo partido donde supuestamente Pumas seguía siendo beneficiado, pero en ningún momento aseguraron que Carrasquilla era malintencionado.

En síntesis

El portero de Cruz Azul, Kevin Mier , sufrió una dura lesión tras una entrada de Adalberto Carrasquilla (Pumas).

, sufrió una tras una entrada de (Pumas). Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla para los juegos de Play-In.

solicitará la de para los juegos de Play-In. El árbitro Fernando Hernández no sancionó la jugada entre Mier y Carrasquilla en el partido.

Publicidad

Publicidad