¿No era la primera? Acusan a Adalberto Carrasquilla de otra entrada brutal que tampoco fue penalizada

Después de lo sucedido con Kevin Mier, Adalberto Carrasquilla es acusado de otra dura entrada no marcada.

Por Marilyn Rebollo

Carrasquilla ya había cometido dura entrada
© Getty ImagesCarrasquilla ya había cometido dura entrada

Este fin de semana uno de los temas que más llamó la atención fue la dura lesión que sufrió Kevin Mier tras una dura entrada de Adalberto Carrasquilla. El jugador de Pumas no fue sancionado y por parte de Cruz Azul solicitarán la inhabilitación del futbolista para los juegos de Play-In, pero hasta el momento no se han revelado los audios y demás.

Tomando esto en cuenta, muchos aficionados han dado a conocer su postura, hay quienes piensan que sí fue a propósito de parte del jugador de la escuadra universitaria, pero también hay quienes afirman que fue el portero de La Máquina quien alcanza a meter el pie justo después de que Carrasquilla ya lo había hecho, tal vez por ello no se marcó.

El señalado de todo esto fue Fernando Hernández, quien se encargaba de arbitrar el encuentro entre ambos conjuntos capitalinos. De esta manera, se comenzaron a hacer algunas especulaciones de la razón por la cual el “Curro” no había optado por una sanción cuando en las imágenes se podía ver la gravedad del asunto y que ahora deja fuera al colombiano.

¿Carrasquilla ya lo había hecho?

Ante eso, un par de periodistas comenzaron a investigar y esta no sería la única vez en la que el panameño hace estas duras entradas. El reportero de Claro Sports, Alejandro Orvañanos dio a conocer una jugada en la que estaba el mismo silbante, pero en un partido entre los auriazules vs el Club América, donde cometió una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo.

De igual manera, el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo hizo énfasis en quién había sido el silbante en ese encuentro, por lo que uno de los aficionados compartió un video del mismo partido donde supuestamente Pumas seguía siendo beneficiado, pero en ningún momento aseguraron que Carrasquilla era malintencionado.

En síntesis

  • El portero de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una dura lesión tras una entrada de Adalberto Carrasquilla (Pumas).
  • Cruz Azul solicitará la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla para los juegos de Play-In.
  • El árbitro Fernando Hernández no sancionó la jugada entre Mier y Carrasquilla en el partido.
El mensaje de Adalberto Carrasquilla a Kevin Mier tras la fractura del portero de Cruz Azul

El mensaje de Adalberto Carrasquilla a Kevin Mier tras la fractura del portero de Cruz Azul

Marilyn Rebollo
