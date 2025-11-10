Es tendencia:
El mensaje de Adalberto Carrasquilla a Kevin Mier tras la fractura del portero de Cruz Azul

Kevin Mier sufrió la fractura de la tibia de su pierna derecha. Luego del partido entre Pumas y Cruz Azul, Adalberto Carrasquilla pidió disculpas.

Por Patricio Hechem

Adalberto Carrasquilla le pidió perdón a Kevin Mier
© Getty ImagesAdalberto Carrasquilla le pidió perdón a Kevin Mier

En las últimas horas se confirmó el peor diagnóstico sobre la lesión de Kevin Mier: el portero sufrió la fractura de su pierna derecha luego del golpe que recibió de Adalberto Carrasquilla. Si bien aún no se detalló el proceso de recuperación, el colombiano estaría entre 4 y 6 meses ausente.

El futbolista de Pumas ha recibido muchas críticas por la patada que le dio a Kevin Mier y, de hecho, el centrocampista no fue expulsado en el partido de los Felinos y Cruz Azul. Después de lo sucedido, el panameño habló públicamente y pidió perdón.

Quiero pedirle una disculpa a Kevin (Mier) porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada”, comentó en un principio Adalberto Carrasquilla en una platica con TUDN. Por otro lado, el mediocampista aseguró que no tuvo malas intenciones.

“Creo que al final el árbitro tomó una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando. A pesar de la jugada, quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección, no fue mi intención. En esa parte me voy muy triste porque no sé qué tiene y me gustaría disculparme frente a él”, agregó el panameño tras el partido.

¿Adalberto Carrasquilla será suspendido?

Un club puede pedir la inhabilitación de un jugador rival cuando esto afecta a un propio con una lesión grave. Así lo marca el reglamento de la Liga MX en el Artículo 85 bajo el “Procedimiento de Inhabilitación por Lesión Durante el Desarrollo del Partido”.

Efraín Juárez sobre la lesión de Kevin Mier: ”Nosotros también deberíamos pedir inhabilitación”

Por lo pronto, Adalberto Carrasquilla no estará presente en el partido de Pumas ante Pachuca por el Play-In debido a que el panameño llegó a las cinco amarillas. Y en los próximos días se sabrá si la Comisión Disciplinaria abre un expediente específico sobre el futbolista.

En síntesis

  • Kevin Mier sufrió una fractura en su pierna derecha tras un golpe de Adalberto Carrasquilla.
  • Kevin Mier estaría ausente del campo de juego entre 4 y 6 meses debido a la lesión.
  • Cruz Azul podría pedir la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por lo sucedido.
