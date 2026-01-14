¿Por qué no juega Guillermo Martínez en Tigres vs. Pumas por la Jornada 2 del Clausura 2026?

La Liga MX retomó con su ritmo habitual el pasado fin de semana y, lejos de tomarse un descanso, mantiene la actividad entresemana con duelos más que interesantes en la Jornada 2 del Clausura 2026. En ese contexto, se enfrentarán Tigres UANL y Pumas UNAM en un encuentro que para la visita no contará con la presencia de Guillermo Martínez, el centrodelantero predilecto de los comandados por Efraín Juárez.

La razón por la que Memote Martínez no juega en Pumas vs. Tigres

La ausencia de Martínez se prolonga, debido a que Memote se perdió el debut en la competencia en lo que fue la igualdad 1-1 de Pumas ante Querétaro el pasado domingo. El goleador es baja desde el final de la temporada pasada y se sabía que su estadía se prolongaría para los inicios del 2026.

Una fractura en el quinto metatarsiano a principios de octubre lo obligó a tener que operarse, razón por la que se enfrentó a una recuperación que se pquuede extender hasta los cuatro meses de duración. Para Pumas se trata de una baja más que sensible, ya que Martínez es la figura más importante cuando se trata de encontrar una referencia de área.

Memote acumula un total de 26 goles y dos asistencias en 75 partidos. Para un duelo muy complicado ante Tigres, en su lugar estará Alan Medina, el centrodelantero de 28 años que espera cumplir con creces mientras Martínez está ausente y se recupera.

