Es tendencia:
logotipo del encabezado
PUMAS UNAM

¿Por qué no juega Guillermo Martínez en Tigres vs. Pumas por la Jornada 2 del Clausura 2026?

Entérate del motivo por el que Memote estará de baja en un duelo más que complicado en El Volcán.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Guillermo Martínez no jugará ante Tigres UANL por lesión.
© Alvaro Avila/JAM MEDIAGuillermo Martínez no jugará ante Tigres UANL por lesión.

La Liga MX retomó con su ritmo habitual el pasado fin de semana y, lejos de tomarse un descanso, mantiene la actividad entresemana con duelos más que interesantes en la Jornada 2 del Clausura 2026. En ese contexto, se enfrentarán Tigres UANL y Pumas UNAM en un encuentro que para la visita no contará con la presencia de Guillermo Martínez, el centrodelantero predilecto de los comandados por Efraín Juárez.

Publicidad

La razón por la que Memote Martínez no juega en Pumas vs. Tigres

La ausencia de Martínez se prolonga, debido a que Memote se perdió el debut en la competencia en lo que fue la igualdad 1-1 de Pumas ante Querétaro el pasado domingo. El goleador es baja desde el final de la temporada pasada y se sabía que su estadía se prolongaría para los inicios del 2026.

Una fractura en el quinto metatarsiano a principios de octubre lo obligó a tener que operarse, razón por la que se enfrentó a una recuperación que se pquuede extender hasta los cuatro meses de duración. Para Pumas se trata de una baja más que sensible, ya que Martínez es la figura más importante cuando se trata de encontrar una referencia de área.

Memote acumula un total de 26 goles y dos asistencias en 75 partidos. Para un duelo muy complicado ante Tigres, en su lugar estará Alan Medina, el centrodelantero de 28 años que espera cumplir con creces mientras Martínez está ausente y se recupera.

Publicidad

En síntesis

  • Guillermo Martínez será baja en el partido de Pumas contra Tigres (Jornada 2).
  • El delantero sufrió una fractura de metatarsiano en octubre y continúa su recuperación.
  • Alan Medina, de 28 años, sustituirá a Martínez en la delantera Universitaria.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Gonzalo Pineda defendió a Efraín Juárez por las críticas que recibe
Pumas de la UNAM

Gonzalo Pineda defendió a Efraín Juárez por las críticas que recibe

Los partidos que se perderá Alexis Vega con Toluca tras la operación
Toluca FC

Los partidos que se perderá Alexis Vega con Toluca tras la operación

Antoine Griezmann le abre la puerta a Rayados por primera vez: "Le atrae..."
Rayados de Monterrey

Antoine Griezmann le abre la puerta a Rayados por primera vez: "Le atrae..."

El responsable de la derrota del Real Madrid para los aficionados
Futbol Internacional

El responsable de la derrota del Real Madrid para los aficionados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo