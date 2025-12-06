Este sábado 6 de diciembre los Pumas Sub 21 lograron levantar el título en la categoría Sub 21. La escuadra universitaria se llevó el campeonato del Apertura 2025 en el TSM en Torreón. Aunque en esta ocasión para la vuelta de Final, los auriazules eran visitantes lograron imponerse luego de empatar el encuentro ante Santos con un 1-1.

Publicidad

Publicidad

El camino al título de Pumas Sub 21

Y es que hay que mencionar que en la Final de ida disputada en la cancha 1 de Cantera, el equipo dirigido por Gerson Pérez terminó el encuentro con un resultado muy reñido de 3-2. Lo cual dejó este sábado un marcador global de 4-3 que terminó con la victoria de esta escuadra que ahora tendrá muchas oportunidades.

Hay que recalcar que alcanzó a meterse en la Liguilla de la categoría después de pelear con equipos como Xolos y Puebla; se clasificó en el lugar número 7 con 27 puntos, sólo uno por encima de los equipos antes mencionados; en los cuartos de final eliminó a Pachuca, y en las semifinales a Tigres, por lo que eran grandes contendientes.

Uno de los jugadores que más destacó en el torneo regular con sus anotaciones fue Yonathan Gonzalo con seis tantos, siendo el que más goles consiguió en el equipo. Sólo por debajo de él, con 4 dianas están Norberto Jesus y José Daniel González, por lo que sólo a excepción del venezolano, los otros dos podrían ser considerados para el primer equipo.

Publicidad

Publicidad

¿Para el primer equipo?

Hay que recordar que ante la llegada de Antonio Sancho a la presidencia deportiva, mencionó que echaría mano de los canteranos, por lo que después de este título tendría la oportunidad de ser vistos por Efraín Juárez y elegir a los elementos que más le puedan servir para mejorar la plantilla y pelear el campeonato en el Clausura 2026.

ver también Mientras que Chicho Arango no llegará a Pumas, los otros dos nombres que baraja la UNAM

En síntesis