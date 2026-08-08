Luego de la cachetada que significó la tempranera eliminación en la Leagues Cup, la afición de Pumas UNAM exigió refuerzos para darle un salto de calidad a un plantel incompleto. El campeonato pasado, la falta de variantes fue la clave para no poder ganar el título, y para colmo el equipo ha empeorado aún más de un semestre a otro.
De ese modo, la directiva está presionada por fanaticada y prensa auriazul, que están atentos a próximos movimientos que pueda realizar el club en el cierre del mercado de verano. Cada vez falta menos para el epílogo del libro de pases y todavía no hay negociaciones avanzadas de la institución para incorporar a ningún futbolista.
En este contexto, el club se enteró de una noticia que puede ayudar a que lleguen más caras nuevas en los próximos días de la corriente ventana de transferencias. Pumas UNAM recibirá un dinero extra que no estaba en planes y que puede darle un respiro a las arcas y brindarle la chance de acordar alguna buena contratación.
Todo Pumas aguarda por los fichajes [Foto: Imago]
Según la información de Fabrizio Domínguez Castilla, periodista de FOX que sigue la campaña universitaria, Cruz Azul le entregará una suma sustancial por la venta de Erik Lira. El mediocampista y su equipo habrían aceptado la oferta de Al Jazira de 12 millones de dólares para traspasar al jugador, y de allí saldrá el nuevo ingreso de los ‘Felinos’.
De esta transferencia, a Pumas UNAM le corresponden dos tipos de repartición del monto total de la operación. Primero cobrará 339.600 dólares en concepto de mecanismo de solidaridad. El 5% de la venta se reparte entre los clubes que formaron a Lira entre los 12 y 23 años (Pumas, Necaxa y Cruz Azul), y a los ‘Felinos’ les atañe el 2.83%.
Por otra parte, además de ese mecanismo solidario que surge del reglamento de FIFA, en segundo lugar cobrará 2.400.000 dólares por el 20% del pase que conservaba. Al momento de la transferencia inicial de Lira a Cruz Azul, Pumas UNAM se había asegurado un porcentaje de una futura venta, y esa es la tajada que se lleva de este traspaso.
Entre ambas inyecciones económicas que le entrarán a Pumas por el movimiento de Erik Lira, estamos platicando de un total de U$S2.739.600 para las arcas universitarias. Representa una suma considerable a la hora de salir al mercado a buscar fichajes, que todo el público auriazul está esperando hace rato para aspirar a competir por la Liga MX.