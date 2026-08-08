En medio de una crisis de resultados, los 'Universitarios' tendrán un ingreso económico adicional para incorporar.

Luego de la cachetada que significó la tempranera eliminación en la Leagues Cup, la afición de Pumas UNAM exigió refuerzos para darle un salto de calidad a un plantel incompleto. El campeonato pasado, la falta de variantes fue la clave para no poder ganar el título, y para colmo el equipo ha empeorado aún más de un semestre a otro.

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De ese modo, la directiva está presionada por fanaticada y prensa auriazul, que están atentos a próximos movimientos que pueda realizar el club en el cierre del mercado de verano. Cada vez falta menos para el epílogo del libro de pases y todavía no hay negociaciones avanzadas de la institución para incorporar a ningún futbolista.

En este contexto, el club se enteró de una noticia que puede ayudar a que lleguen más caras nuevas en los próximos días de la corriente ventana de transferencias. Pumas UNAM recibirá un dinero extra que no estaba en planes y que puede darle un respiro a las arcas y brindarle la chance de acordar alguna buena contratación.

Todo Pumas aguarda por los fichajes [Foto: Imago]

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Según la información de Fabrizio Domínguez Castilla, periodista de FOX que sigue la campaña universitaria, Cruz Azul le entregará una suma sustancial por la venta de Erik Lira. El mediocampista y su equipo habrían aceptado la oferta de Al Jazira de 12 millones de dólares para traspasar al jugador, y de allí saldrá el nuevo ingreso de los ‘Felinos’.

De esta transferencia, a Pumas UNAM le corresponden dos tipos de repartición del monto total de la operación. Primero cobrará 339.600 dólares en concepto de mecanismo de solidaridad. El 5% de la venta se reparte entre los clubes que formaron a Lira entre los 12 y 23 años (Pumas, Necaxa y Cruz Azul), y a los ‘Felinos’ les atañe el 2.83%.

Por otra parte, además de ese mecanismo solidario que surge del reglamento de FIFA, en segundo lugar cobrará 2.400.000 dólares por el 20% del pase que conservaba. Al momento de la transferencia inicial de Lira a Cruz Azul, Pumas UNAM se había asegurado un porcentaje de una futura venta, y esa es la tajada que se lleva de este traspaso.

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Entre ambas inyecciones económicas que le entrarán a Pumas por el movimiento de Erik Lira, estamos platicando de un total de U$S2.739.600 para las arcas universitarias. Representa una suma considerable a la hora de salir al mercado a buscar fichajes, que todo el público auriazul está esperando hace rato para aspirar a competir por la Liga MX.