La árbitra protagonizó un momento que se volvió viral en redes, pero que tiene su argumento detrás.

En las redes sociales toda situación tiende a agrandarse más de la cuenta, y el mundo del futbol mexicano no es una excepción. En las últimas horas, Katia Itzel García fue el centro de la polémica a raíz de una situación que tuvo lugar durante el desarrollo de la Leagues Cup. La jueza tuvo detractores y también gente de su lado al respecto.

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El pasado martes, la árbitra no quiso firmar una camiseta de Pumas UNAM luego del último encuentro de los ‘Universitarios’ ante Charlotte FC por la Leagues Cup. Al consumarse aquel partido, un aficionado auriazul le acercó una playera de su equipo y la réferi le comentó, de buena manera, que no podía hacerlo pese a su deseo.

Ahora bien, la reacción de Katia Itzel surge de una razón lógica que justifica su accionar ante el pedido del fanático de Pumas. Para ella, autografiar esa playera comprometería su imparcialidad como jueza. Si García firmaba esa casaca, muchos asegurarían que podría favorecer a los de CU en el futuro y dirían que es simpatizante de ese club.

No obstante, no querer poner en riesgo su profesionalismo como silbante no hizo que Katia Itzel pierda sus valores. Por eso, propuso escribirle su rúbrica en un papel con nada que se relacione a Pumas. El hincha de los ‘Felinos’ aceptó la contraoferta de la árbitra y se llevó satisfecho su firma a casa luego del compromiso de la Leagues Cup.

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Eso sí, que Katia Itzel no haya aceptado autografiar la playera de Pumas y que se la haya revoleado de vuelta al simpatizante, no significa que se lleve mal o tenga rencor con el club. De hecho, ella se formó en la Universidad Nacional y fue condecorada por la entidad, recibiendo honores y premios importantes de la institución por sus diferentes labores.

El momento que se volvió polémico en las redes con Katia Itzel y Pumas: