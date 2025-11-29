El plantel de Pumas se encuentra de vacaciones después de lo que fue la eliminación en el Play-In frente a Pachuca. Mientras tanto, la directiva y Efraín Juárez trabajan en conjunto para diagramar el inicio del 2026 y tomar decisiones en la conformación de la nómina.

Una de las prioridades de Pumas en el mercado es la llegada de un 9, porque el equipo se vio golpeado luego de las lesiones de Guillermo Martínez y de José Juan Macías. Con respecto a este segundo, el futuro del delantero ya estaría asegurado.

De acuerdo a lo revelado este viernes por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, finalmente José Juan Macías y el club habrían llegado a un acuerdo para renovar el contrato del futbolista que sufrió la ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial.

En un principio los reportes indicaban que Pumas no tenía intenciones de extenderle el vínculo al ex delantero de Chivas y de Santos Laguna, pero finalmente José Juan Macías firmaría al menos por un año más con el equipo, principalmente para tener el apoyo del club.

José Juan Macías tras la operación (@jjmacias9)

José Juan Macías tendrá una larga recuperación, de unos 8 meses, y en un escenario ideal el delantero podría volver a sumar minutos aproximadamente en septiembre de 2026. Hasta el momento el futbolista convirtió 4 goles en 11 partidos disputados con los Felinos.

El mensaje de José Juan Macías

Una vez operado, el futbolista mexicano dio un mensaje a través de sus redes sociales: “Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han dado en estos días. Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo”.

“Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y a mis doctores porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona”, concluyó José Juan Macías.

En síntesis