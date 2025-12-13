Tigres se entrenó este sábado 13 de diciembre en El Volcán en lo que fue el último ensayo del equipo antes de la revancha ante Toluca. La vuelta de la final del Apertura 2025 contra los Diablos Rojos es este domingo y los Felinos tienen la ventaja inicial tras la victoria por 1-0 en la ida.

Más de 35 mil aficionados de Tigres se hicieron presentes en El Volcán este sábado. El club decidió abrir el estadio para que los hinchas puedan ver y despedir a los jugadores antes de su viaje a Toluca. Una vez finalizado el entrenamiento, Nahuel Guzmán y Fernando Gorriarán, dos referentes del plantel, enviaron un mensaje.

Los mensajes de los referentes de Tigres

“Como digo siempre: Vamos a comprometernos, vamos a entregar el corazón, vamos a dejar la piel, y nos vamos del ‘Volcán’, de esta ciudad hermosa con el aguante, el apoyo, lleno de amor, lleno de garra, lleno de pasión, con una ilusión en la mente… prometemos dejar la vida muchachos”, manifestó Nahuel Guzmán hacia los aficionados felinos.

Antes de que hablara el histórico portero de Tigres, Fernando Gorriarán asumió la palabra: “Este equipo ha dejado el alma, esperamos que se hayan sentido representados durante todo el semestre y mañana va a ser una batalla, una guerra para nosotros. Vamos a dejar el alma, sabemos la ilusión que tienen, vamos a partirnos la madre“.

Lógicamente, el entrenamiento liderado por Guido Pizarro fue leve y no tuvo la intensidad habitual. Los jugadores de Tigres bromearon continuamente mientras Los ‘Incomparables’ y toda la afición del equipo los veía por última vez antes de su viaje a Toluca.

Todo indica que Jesús Angulo no estará presente en la revancha de la final porque no realizó todos los ejercicios a la par de sus compañeros. Tigres ya ganó en el Nemesio Díez en este semestre (4-3 en la segunda jornada) y buscará conseguir un buen resultado de nuevo para conseguir su novena estrella.

En síntesis