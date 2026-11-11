¿Qué necesita Pumas Femenil para llegar a Semifinales?

El conjunto auriazul cayó 2-3 en el Estadio Olímpico Universitario y ahora buscará en El Volcán su pase a las Semifinales.

Este martes el conjunto de Pumas Femenil disputó su partido de ida de los Cuartos de Final enfrentándose a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Aunque en la primera mitad pudieron aguantar muy bien el ritmo del partido, cayó la anotación de las Amazonas que les complicó el resultado dejando un 3-2 en contra.

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Ahora las universitarias tendrán que visitar el Estadio Universitario para disputar la vuelta, por lo que de no conseguir el marcador a su favor podrían quedar eliminadas en esta primera ronda. Sin embargo, Roberto Medina que pudo tener un buen planteamiento para aguantar este resultado, podría salir a buscar la victoria y dar la sorpresa.

¿Qué resultado necesita Pumas Femenil?

El cuadro auriazul tiene la obligación de conseguir la victoria en el partido, pero un 1-0 no le servirá para su clasificación, ya que este resultado lo único que hará es empatar 3-3 en el marcador global y por posición en la tabla el conjunto que clasificaría sería Tigres; es por ello que deben de ganar por 2 goles o más de diferencia.

Jugadoras clave de Pumas para la remontada

Las jugadoras clave para que se pueda dar esta remontada histórica son Cristina Torres, quien en el duelo de ida se mostró con mucho ímpetu sobre la banda izquierda. Priscila Chinchilla y Montserrat Hernández que tienen buen golpeo de larga distancia, pero que les faltó un poco de pegada hacia el arco de Cecilia Santiago.

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Y finalmente Sthepanie Ribeiro, quien en este duelo demostró de nueva cuenta su capacidad goleadora y que para jugar en El Volcán necesitarán mucho de ella. Una derrota o un empate en este enfrentamiento dejaría al cuadro auriazul fuera de la competencia en esta Liguilla, por lo que el triunfo por diferencia de 2 goles es la clave.

En síntesis