Roberto Medina responde a las críticas por su pase a Liguilla

El estratega de Pumas respondió a quienes no están de acuerdo con que hayan avanzado a Liguilla dejando a León y a Santos fuera

El pasado fin de semana se definieron los cuatro equipos del Grupo A y B que clasificarían a la Liguilla de Apertura 2026 en la Liga Femenil. De esta manera, la victoria que obtuvo Pumas en la Jornada 14 ante Atlético de San Luis las clasificó con 20 puntos en este nuevo formato, aunque hubo varias críticas, especialmente para las universitarias y Pachuca.

Publicidad

Y es que en la tabla general de puntos, Santos y León pudieron clasificar en el formato anterior con 22 unidades, más por encima que los equipos antes mencionados, por lo que muchos demeritaron el pase de quienes tuvieron menos puntos. Lamentablemente las Guerreras y las Esmeraldas compitieron en un grupo donde se quedaron por debajo de las cuatro clasificadas.

Roberto Medina defiende el lugar de Pumas Femenil

Ante ello, esta fue una de las cuestiones que le comentaron a Roberto Medina de cara al partido de ida por los Cuartos de Final el día de mañana en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que el estratega dejó en claro que el equipo no había sido el partícipe de que se cambiaran las reglas y clasificaron conforme a lo establecido.

“Las reglas no las pusimos nosotros, hoy tenemos la posibilidad de clasificar y nadie puede quitarnos esa alegría, independientemente de cómo se hayan dado las condiciones del torneo, nuestro equipo está ahí y logró lo que se esperaba. Teníamos un año de no acercarnos a la Liguilla y justo lo tenemos en nuestras manos para buscar cambiar”. Roberto Medina

Publicidad

Medina dejó en claro que ahora que el equipo ya tiene esta posibilidad buscarán por todos los medios la clasificación a las Semifinales y tener un plantel distinto a lo que venían mostrando, sobre todo porque van ante Tigres que son uno de los equipos más fuertes en la liga y tienen ese momento de cambiar las cosas para las universitarias.

En síntesis