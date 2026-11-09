Dónde ver el Pumas vs Tigres Femenil

Esto es todo lo que debes saber sobre los horarios y transmisión de los Cuartos de Final de Ida entre Pumas y Tigres Femenil.

Se llegó la oportunidad para Pumas Femenil de entrar a la Liguilla y en esta ocasión disputará los Cuartos de Final ante Tigres; uno de los equipos más complicados de esta competencia. Sin embargo, Roberto Medina conoce muy bien a los dos equipos y sabe de qué manera puede competirle y buscar un marcador favorable en casa.

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¿Qué debemos saber del Pumas vs Tigres Femenil?

El primer partido será en el Estadio Olímpico Universitario, donde las auriazules tendrán que recibir a las Amazonas. El enfrentamiento será este martes 10 de noviembre a las 19:00 horas del centro de México. Las jugadoras del conjunto capitalino tienen la obligación de vencer a las regias en su casa y llegar con la ventaja a la vuelta.

Aunque esto puede ser complicado, el cuadro universitario ha sacado algunos resultados inesperados y este podría ser uno de ellos. Para este enfrentamiento se contará con Montserrat Pérez Comellas como la árbitra central del encuentro, Brayan Arturo Sosa y Cristian Padilla Pique serán los asistentes y Brenda Ramírez Valdovinos será la cuarta árbitra.

¿Dónde ver los Cuartos de Final de ida?

El enfrentamiento tendrá varias transmisiones; la primera será a través de televisión abierta en Canal Nu9ve; mientras que las otras opciones serán los canales oficiales de Liga Femenil DND sea, es decir, a través de su cuenta de Facebook, YouTube y TikTok, siendo éstas las maneras en las que podrás seguir el encuentro.

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En síntesis