Quién es y cómo juega Luciano Herrera

El futbolista está en la mira de Pumas como un próximo refuerzo para el Apertura 2026.

Pumas no empezó muy bien la pretemporada ni el Apertura 2026, perdiendo en el duelo amistoso ante América de Cali y luego en la Jornada 1 cayendo ante Pachuca, exequipo de Esteban Solari. Esto a puesto a trabajar a la directiva en la búsqueda de nuevos refuerzos y de acuerdo con César Luis Merlo, Luciano Herrera sería la opción.

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La fuente ha dado a conocer que el equipo estaría por cerrar el fichaje del jugador del Newell’s Old Boys, quien actualmente está en la primera división de la liga en Argentina. De esta manera, vendría a reforzar la plantilla para poder emular por lo menos los resultados que la escuadra tuvo en el semestre anterior donde llegaron a la final.

¿Quién es Luciano Herrera?

Es un futbolista argentino que actualmente juega como delantero en la escuadra antes mencionada. Debutó hace casi nueve años en Gimnasia y Tiro. A sus 30 años ha pasado por escuadras como Central Norte, Deportivo Maipú, Club Atlético San Telmo y Defensa y Justicia, por lo que sería su primera vez llegando a México.

¿Cómo juega el próximo refuerzo de Pumas?

A lo largo de este año, el futbolista ha tenido impacto dentro del conjunto de Newell’s, ya que ya sumó jugando en 16 partidos y estando como titular en 10 de ellos, manteniendo así una racha de 830 minutos jugados y llegaría con buen ritmo y sin necesidad de acoplarse de más en caso de que pueda arribar al Pedregal.

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Este futbolista ha destacado en la liga argentina debido a que tiene mucho desequilibrio y genera mucho desarrollo de peligro por la banda. De acuerdo con sus estadísticas tiene 50% de efectividad en regates y ocupa el puesto cuatro en oportunidades claras de gol creadas. Sin embargo también destaca en el tema defensivo sumando 46 recuperaciones de balón en este lapso de tiempo.

En síntesis

Luciano Herrera sería el nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2026.

sería el nuevo refuerzo de para el Apertura 2026. Newell’s Old Boys es el equipo actual del delantero argentino de 30 años.

es el equipo actual del delantero argentino de 30 años. 16 partidos y 830 minutos disputados suma el atacante durante el presente año.