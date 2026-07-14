El árbitro que pitará el Pumas vs Pachuca de la J1

Ya se reveló al silbante que estará en uno de los duelos más novedosos del Apertura 2026.

Este jueves ya arranca la Liga MX con los partidos de la Jornada 1 en el Apertura 2026, por lo que uno de los duelos más esperados por la afición es el Pumas vs Pachuca. Y es que ambos conjuntos se enfrentaron en las semifinales del Clausura 2026, donde los universitarios los eliminaron, pero esa no fue la única molestia de los Tuzos.

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Y es que hay que recordar que Estaban Solari dirigía a esa escuadra e inesperadamente canceló su renovación con el equipo hidalguense para firmar con los auriazules ante la salida de Efraín Juárez, es por esta razón que este duelo tiene un toque distinto y más porque será su debut como DT en el Estadio Olímpico Universitario.

Además, a los aficionados del conjunto de Pumas les urge una victoria, después del subcampeonato y de perder su propia copa del Fan Fest ante el América de Cali el pasado domingo. Para ellos sería mejor hacerlo en el inicio del torneo y empezar a ganarse la confianza ante su exequipo, así que la clave estará en que sea un buen duelo.

¿Qué árbitro estará en el Pumas vs Pachuca?

Para ello, la Comisión de Árbitros ya dio a conocer al silbante que estará al frente de este partido. Se trata de Jassiel Reynoso Arce, quien será el central. Acompañado de Karen Díaz y Jair Sosa como asistentes. Como cuarto árbitro Mario Terrazas y en el VAR estarán Diana Pérez Borja y Michel Caballero, quien estará como asistente.

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La polémica del silbante

Este árbitro tuvo una reciente polémica tras expulsar a Ramón Juárez en el partido de América vs Atlético de San Luis en enero del 2026, más tarde la Comisión le retiró dicha sanción al jugador de las Águilas y mandaron al silbante a la “congeladora” por cinco fecha y no se le designó durante el torneo al cuadro azulcrema.

En síntesis