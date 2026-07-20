El pasado fin de semana comenzó el Apertura 2026 en la Liga MX, por lo que ya se disputó la Jornada 1. Sin embargo, para la segunda fecha habrá un par de encuentros que tendrán que adelantarse y en lugar de disputarse al final de la semana se jugarán este martes 21 de julio, sólo por una situación en especial que ya estaba planeada.

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¿Por qué se adelantan partidos de la Jornada 2?

Hay que recordar que tras el Mundial, uno de los duelos que quedó pendiente antes de que iniciara el torneo fue el Campeón de Campeones a disputarse entre Cruz Azul que fue el reciente ganador del título en el Clausura 2026 y Toluca que lo obtuvo en el Apertura 2025. De esta manera, el partido se jugará el sábado 25 de julio.

Este duelo se llevará a cabo en el Nemesio Díez, por lo que continuando con la jornada ambas escuadras buscarán levantar este título. Es por ello que los partidos que estos dos clubes tenían programados para esta fecha, tendrán que adelantarlos para el día de mañana y de esa manera estar libre el fin de semana para esta competencia.

¿Cuáles son los partidos que se adelantan en la J2?

Así que el primer juego que tendremos este martes 21 de julio a las 19:00 horas del centro de México será entre Cruz Azul y Puebla en el Estadio Banorte. Este enfrentamiento también estará televisado mediante Canal 5 por TUDN, aunque se podrá seguir de igual manera en la plataforma de streaming de ViX Premium y por YouTube en Layvtime.

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El segundo partido también será el día de mañana, pero a las 21:05 horas del centro de México, donde se medirán Toluca vs Pumas en el Estadio Nemesio Díez. Este duelo será televisado de la misma manera que el anterior mediante Canal 5 por TUDN, además del streaming por ViX Premium y en YouTube por el canal de Layvtime.

En síntesis