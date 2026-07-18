Confirman fecha de regreso de Adalberto Carrasquilla

Fue en el último partido del Clausura 2026 en la Final ante Cruz Azul cuando Adalberto Carrasquilla tuvo que abandonar el terreno de juego por una fuerte entrada. El futbolista lloraba al salir del campo, sobre todo porque lo que se venía podría quitarle la oportunidad de ir a la Copa del Mundo con Panamá, pero al final sí asistió.

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Aunque el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, el futbolista de Pumas no pudo disputar ningún minuto debido a esta lesión que seguía aquejándolo. Es por ello que en el primer partido del Apertura 2026, cuando los auriazules se enfrentaron ante Pachuca, el “Coco” no pudo disputar el encuentro, puesto que sigue lesionado.

¿Cuándo regresa Coco Carrasquilla?

Pero precisamente fue en este partido cuando en la transmisión de TUDN se dio a conocer que el panameño estaría listo para volver con la plantilla universitaria en aproximadamente semana y media. De esta manera, Carrasquilla podrá formar parte del equipo para ayudarlos a buscar la victoria, ya que en sus últimos dos duelos han perdido.

La misma fuente compartió que el equipo tendrá que adelantar su partido de la Jornada 2 ante Toluca el próximo martes 21 de julio, por lo que en este juego tampoco podrá estar porque es muy pronto. Sin embargo, dejó ver que para la Jornada 3 cuando el cuadro auriazul se mida ante FC Juárez es la oportunidad para que se dé su regreso.

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Hay que comentar que en un amistoso que tuvieron estas dos escuadras ya hubo un altercado entre Carrasquilla y futbolistas juveniles del cuadro de los Bravos por la manera en la que el jugador también entra en las jugadas, por lo que este sería uno de los partidos interesantes para su regreso por lo que ya han vivido ambas escuadras.

En síntesis