De nueva cuenta las lesiones siguen sin perdonar a Pumas y es que al minuto 29 del partido quedó tendido en el césped José Juan Macías, después de sentir un dolor en la pierna izquierda. El futbolista tuvo que llamar a los servicios médicos, quienes inmediatamente se lo llevaron en la camilla para ser atendido y conocer su situación encendiendo las alarmas en el equipo de Efraín Juárez.

Inmediatamente, entraron con la camilla para sacarlo del terreno de juego y se podía ver en las imágenes cómo se le detenía justamente el muslo izquierdo, como evitando que se moviera más. Esto hizo que los fantasmas de las lesiones con el delantero se volvieran a prender, sobre todo ahora que no cuentan con muchos delanteros.

“JJ” Macías enciende las alarmas en Pumas

Aunque de manera inmediata se habló de su lesión, hay que recordar que no sería una recaída de aquello que le viene aquejando en su carrera y que casi lo lleva al retiro. En el par de ocasiones anteriores su lesión fue en la rodilla derecha en dos rupturas de ligamentos cruzados; el primero en 2022 y después en su vuelta en 2023.

En esta ocasión la pierna que salió con molestia fue la izquierda, por lo que en esta vez no se trata de una recaída. Hasta el momento es lo que se ha mencionado y no se ha dado un primer reporte médico, por lo que estaremos dando la actualización al respecto.

¿Qué opción tiene Pumas para reemplazar a JJ Macías?

El jugador que ingresó ante su salida fue precisamente Santiago López, que por el momento es la única opción natural con la que cuenta Pumas en esa posición. Y es que hay que recordar que Guillermo Martínez no está disponible por su cirugía y es posible que su vuelta sea hasta el próximo torneo, por lo que Juárez tendrá qué analizar otro tipo de estrategia.

Actualización de la lesión de Macías

De acuerdo con la información de TUDN, el futbolista no tiene nada de peligro hasta el momento, se descarta una lesión que le impida jugar, por lo que el próximo miércoles en la Jornada 14 ante Atlético de San Luis sí podría jugar. El primer reporte menciona que sólo la zona de los isquiotibiales se forzó y se mantenía con dureza, por lo que le molestó, pero es algo que se debe cuidar para evitar una situación mayor.

