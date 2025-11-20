Mientras la plantilla de los Pumas de la UNAM se juega una parada compleja en el Estadio Hidalgo ante Pachuca, al mismo tiempo se ha producido un detrás de escena inesperado en los pasillos de Ciudad Universitaria: la salida de un jugador importante se ha consumado en pleno Play-in, haciendo ruido en los ‘Felinos’ en simultáneo al duelo más determinante del semestre.

El conjunto auriazul está visitando a los ‘Tuzos’ por el primero de los tres partidos del ‘repechaje’ previo los cuartos de final de la Liguilla. En tanto los jugadores disputan la clasificación dentro del campo, en las oficinas la directiva ‘cocinó’ la despedida de un futbolista de trascendencia en el equipo, que no continuará en la institución de cara la temporada 2026.

De acuerdo a lo revelado por el reportero regio Rodrigo Celorio, el nombre que las autoridades ‘tacharon’ de la diagramación del año próximo ha sido José Juan Macías, que no renovará contrato con el club. Su vínculo vencía en diciembre y contaba con una cláusula para extender por otro año más, pero la misma no será activada y el delantero quedará libre de Pumas UNAM.

José Juan Macías no seguirá en Pumas en 2026 [Foto: Getty]

Según la información del periodista, el club le manifestó al atacante su decisión esta noche: la determinación es de la directiva, que ha optado por no respaldar a su activo luego de la múltiple ruptura sufrida en el último partido ante Cruz Azul. Como no lo podrá utilizar por la extensísima recuperación que le queda por delante y contemplando su historial de lesiones, no han renovado su confianza en el jugador.

La firme postura del Club Universidad respecto a José Juan Macías ha tomado por sorpresa a muchos aficionados, ya que el joven delantero percibía un salario considerablemente bajo para la Liga MX, casi ‘de canterano’. En ese contexto, gran parte de la fanaticada pensaba que Pumas podía acompañarlo en su rehabilitación con el mismo sueldo inferior, y ayduarlo a volver de la mejor manera para explotar sus condiciones a su favor.

Pese al corto tiempo que llevaba en CU desde su llegada a mitad de año, JJ Macías se había convertido en el máximo artillero del equipo en el semestre con 4 conquistas, al igual que Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez. En total, había participado en 5 anotaciones en 11 partidos jugados desde su debut, con cuatro tantos y una asistencia. Tras la delicada lesión que le tocó padecer ante ‘La Máquina’, el club le soltará el codo y lo dejará en libertad de acción.

