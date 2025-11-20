José Juan Macías no está transitando días felices en su carrera deportiva: a la triple lesión que sufrió hace una semana en el Olímpico Universitario, se le ha sumado que en las últimas horas Pumas decidió no renovarle el contrato. El club de la UNAM le transmitió la decisión al futbolista y es un hecho que las partes no continuarán juntas en la próxima temporada 2026.

Pese a la presión de la afición, que en su mayoría pretendía que la institución acompañase al jugador en su proceso de recuperación, la directiva se ha inclinado por dejar al delantero a su merced. La determinación surge del pensamiento de que la reincidencia de lesiones no lo hará darle al Club Universidad los frutos que el equipo espera de él.

Ante estas circunstancias, se han producido un sinfín de repercusiones en torno a la medida del conjunto auriazul. Entre ellas, David Faitelson ha sido intolerante con los ‘Felinos’ por su manera de proceder con JJ Macías. El controversial conductor de la señal televisiva de TUDN condenó el accionar del equipo universitario y se manifestó al respecto públicamente.

Si bien el polémico periodista no justificó al atacante por sus constantes problemas físicos que lo han azotado en su corta carrera, sí reconoció que no cree adecuadas las formas en las que Pumas UNAM se ha manejado con su futbolista. Faitelson advirtió que la institución podría haber tenido otro ‘tacto’ con Macías conociendo lo que ha sufrido por inconvenientes de enfermería.

“Entiendo que el futbol no es un ‘casa de beneficencia’, pero yo esperaba que Pumas tuviera otra consideración con JJ Macías…”, posteó David Faitelson en su cuenta personal de la red social ‘X’ (ex Twitter), a modo de disconformidad por la decisión de los Pumas con el atacante. El mensaje del corresponsal no tardó en generar cientos de interacciones entre los fanáticos, con puntos de vista cruzados con el conductor.

