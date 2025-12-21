Luego de la dolorosa eliminación en el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX en manos de Juárez, Pumas UNAM busca dar vuelta rápida la página y ya apunta al Clausura 2026, donde buscará ser mucho más competitivo en 2025 y ser un aspirante al título.

Una de las grandes deficiencias de los Universitarios fue la falta de gol, pues si bien podía generar peligro, al cuadro capitalino le faltó ser más punzante en el área rival. En esa vía, Marca informó sobre el objetivo de los Auriazules en el mercado de transferencias, que estaría en Tigres UANL.

Así lo mencionaron en su reporte: “Pumas busca reforzar su ataque de cara al Clausura 2026, por lo que tiene en la mira al delantero Nico Ibañez, quien podría salir de Tigres luego de perder la más reciente final del fútbol mexicano“.

Nicolás Ibáñez falló el penal en la Final del Apertura 2025 ante Toluca. [Foto: Getty Images]

Además, agregaron: “Este movimiento le convendría al atacante pues busca más minutos de juego y en el equipo de Guido Pizarro no ha encontrado la regularidad, pues no se ha afianzado como el 9 titular de la escuadra universitaria“.

Con este panorama, todas las partes saldrían ganando: el jugador tendría mayor actividad, Pumas sumaría un jugador que le garantice goles y Tigres ingresaría una ganancia monetaria para reinvertir en refuerzos que buscan los directivos de la institución.

¿Cómo fue el Apertura 2025 de Nicolás Ibáñez en Tigres UANL?

Teniendo en cuenta sus estadísticas en lo futbolístico, Nicolás Ibáñez fue parte de 14 compromisos este semestre, siendo titular en apenas 5 duelos. Marcó 4 goles y realizó una asistencia. El futbolista busca sumar más minutos tras quedar relegado por el arribo de Ángel Correa.

