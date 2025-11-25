José Juan Macías sufrió un nuevo golpe en su carrera después de volver a lesionarse la rodilla durante el partido ante Cruz Azul por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El delantero padeció una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, además de daños en el ligamento colateral medial y el menisco medial, lo que lo dejará por lo menos 9 meses fuera del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

A pesar de que el club y su entorno lo han acompañado en este duro momento, en los últimos días surgió información que apunta a que Pumas UNAM habría decidido rescindir su contrato. Todo indica que Macías no continuará en la institución para el 2026, un escenario que marca otro quiebre en su trayectoria profesional.

Tweet placeholder

Hasta ahora, el atacante había optado por el silencio. Sin embargo, finalmente decidió expresarse públicamente y dejar un mensaje para toda la afición en medio de las versiones sobre su futuro y de la compleja situación personal que atraviesa tras la cirugía.

Publicidad

Publicidad

Su publicación rápidamente generó reacciones, ya que además de agradecer el apoyo recibido, Macías confirmó que pronto dará detalles concretos sobre lo que viene para él, un anuncio que muchos aficionados esperan con incertidumbre.

Las palabras de José Juan Macías

“Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han dado en estos días. Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo”, expresó.

ver también Revelan las dos posiciones que buscará reforzar Pumas en el mercado de cara al Clausura 2026

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y a mis doctores porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona.”

En síntesis