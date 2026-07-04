Cristian Calderón no sería el único examericanista que llegaría a Pumas

Ya se anunció la llegada del "Chicote" a Pumas y la afición piensa que otro examericanista puede arribar al Pedregal.

Este sábado en Pumas se confirmó otro de sus refuerzos para el Apertura 2026, la llegada de Cristian Calderón dio de qué hablar. Y es que cabe mencionar que recientemente llegó Sebastián Córdova, ambos jugadores con un pasado en el Club América. Más allá de que fueran en su momento azulcremas, llama la atención que “los rescataran” de sus equipos anteriores.

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Y es que hay que mencionar que en el caso de Córdova, venía de Toluca sin aparecer como estrella, incluso desde Tigres no lo hacía. Ahora con el “Chicote” después de irse de Atlas, Chivas y América llegó a Necaxa y no tuvo el mismo impacto. El problema es que ambos se fueron del conjunto azulcrema por indisciplinas.

Ese último dato es preocupante, porque en el cuadro del Pedregal se ha hablado mucho de que “recuperan” jugadores. Como el caso de Alan Medina que también pasó por América, de Jordan Carrillo, José Juan Macías, “Chino”Huerta, Uriel Antuna, entre otros, por lo que con la llegada de estos dos podría darse ese cambio de chip en su carrera.

¿El nuevo refuerzo de Pumas?

El tema aquí es que ante el anuncio oficial en las redes sociales, algunos aficionados comenzaron a especular en que podría llegar otro jugador de las Águilas aprovechando ese tema de que “rescatan” jugadores. Y es que este elemento llevaba años en el equipo y sin tener minutos con el club durante años de estadía.

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Este futbolista podría ser Néstor Araujo, quien este viernes fue oficialmente dado de baja del conjunto azulcrema. Los aficionados auriazules esperan que no, pero con esta línea de fichajes que han tenido en el equipo universitario creen que podría ser una opción y llegar en el momento más inesperado, aunque su nombre no ha sonado como un rumor.

En síntesis