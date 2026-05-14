Las Águilas recuperan tres futbolistas a préstamo y el cuerpo técnico tendrá que tomar una decisión con ellos.

Necaxa confirmó oficialmente en sus redes sociales que Cristian “Chicote” Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano no continuarán en la institución tras finalizar sus respectivos préstamos. Los tres futbolistas deberán regresar al Club América en junio para incorporarse a la pretemporada en Coapa y definir su futuro de cara al próximo torneo.

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La situación de Chicote Calderón y Emilio Lara será seguida muy de cerca por André Jardine, quien ya tendría claras algunas condiciones para volver a considerarlos dentro del proyecto azulcrema. Luego de un semestre lejos del club, ambos jugadores buscarán convencer al cuerpo técnico y ganarse nuevamente un lugar en el plantel.

De acuerdo con información revelada por ESPN México, una de las principales exigencias de André Jardine para que Calderón y Lara tengan oportunidades en el América pasa por modificar ciertos comportamientos y actitudes fuera de la cancha. Precisamente, esos aspectos habrían sido determinantes para que ambos salieran cedidos anteriormente.

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En Coapa consideran que el talento futbolístico de los dos jugadores nunca estuvo en duda, especialmente en el caso de Chicote Calderón, quien llegó a convertirse en una pieza importante durante algunos momentos importantes del equipo. Sin embargo, el cuerpo técnico quiere mayor disciplina y compromiso integral para volver a abrirles las puertas definitivamente.

La afición del América pide el regreso de Chicote Calderón

En redes sociales, muchos aficionados azulcremas reaccionaron rápidamente tras conocerse la salida de Chicote Calderón de Necaxa. Una gran parte de la hinchada considera que el lateral dejó una imagen positiva durante su etapa en el América y recuerdan que fue parte del plantel que consiguió el bicampeonato bajo el mando de André Jardine.

En sintesis

Necaxa confirmó la salida de Chicote Calderón , Emilio Lara y Franco Rossano del equipo.

confirmó la salida de , y del equipo. Los tres futbolistas regresarán al Club América en junio tras finalizar sus préstamos.

en tras finalizar sus préstamos. André Jardine exige mayor disciplina y cambios de actitud para reintegrarlos al plantel azulcrema.