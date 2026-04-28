Los 3 jugadores que se preparan para regresar al Club América

El Club América logró entrar a la Liguilla del Clausura 2026, aunque lo hizo en el último lugar aún tiene las oportunidades de clasificar y conseguir el tan ansiado título, pero no todos los equipos están en esta ronda y después de haber sido eliminados de la Liga MX tras jugar la Jornada 17, algunos ya tuvieron que romper filas.

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Una de las escuadras que lo hizo después de acabar la fase regular, fue precisamente Necaxa. Fue este martes cuando los jugadores fueron por última vez en el torneo a las instalaciones para revisar todo lo pendiente de cara a la próxima temporada, por lo que hubo tres de ellos que ya no regresarán con la plantilla.

Los 3 que regresan al América

Y es que cabe mencionar que estos tres futbolistas terminan su préstamo con Los Rayos y regresan con el conjunto de las Águilas, después de haber tenido minutos, en su mayoría con el primer plantel. Se trata de Franco Rossano, Cristian Calderón y Emilio Lara, por lo que estos elementos tendrán que reportar con la plantilla.

No es un hecho que se quedarán, aunque dependiendo de las necesidad del equipo será su futuro. En el caso del “Chicote” fue un elemento que pese a su pasado con Chivas fue muy querido como lateral izquierdo y en ocasiones ante la ausencia de Cristian Borja, él era una opción que podría darle bastante tranquilidad a los de André Jardine.

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El segundo es Franco Rossano, un elemento que sí tiene posibilidades de estar con el Nido, ya que fue de los más destacados en su posición estando con los hidrocálidos. El último es Emilio Lara, quien tuvo una lesión que lo dejó fuera por bastante tiempo y aunado a varios errores que tuvo en el campo se ve complicado su retorno.

El tema con el “Pelón” es que podría ser considerado, ya que Kevin Álvarez no está al 100, pero ante el oportuno regreso de Dagoberto Espinoza, su lugar estaría prácticamente ocupado. En caso de no mantenerse, la directiva estaría buscándoles acomodo en este mercado de verano, donde podrían ir a préstamo de nueva cuenta.

En síntesis

Franco Rossano, Cristian Calderón y Emilio Lara finalizan préstamo con Necaxa y vuelven al América .

finalizan préstamo con y vuelven al . Jugadores reportarán con el Club América tras concluir la fase regular del Clausura 2026 .

tras concluir la fase regular del . Directiva definirá si los futbolistas permanecen en el Nido o son cedidos nuevamente.