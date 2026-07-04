El fichaje del ex América trajo dudas sobre el colombiano y el club filtró la verdad de su continuidad.

En pleno desarrollo de la Copa del Mundo, Pumas UNAM abrochó un nuevo fichaje: el ‘Chicote’ Calderón, de último paso por el Necaxa y proveniente del América. El defensa llegará a Ciudad Universitaria por medio de una transferencia definitiva y en forma permanente, y firmará un contrato a largo plazo con el conjunto auriazul.

Publicidad

Esta incorporación generó repercusiones diferentes dentro del público felino, que juzgó a su manera el movimiento de mercado de la directiva. Dentro de las reacciones, una que se repitió fue la duda sobre la planificación del club para Álvaro Angulo, pues Chicote Calderón juega en su puesto. Los fans temieron por una salida del colombiano.

En el primer semestre de este 2026, Álvaro Angulo fue uno de los puntos altos de la temporada, confirmándose que su contratación procedente de Argentina fue muy acertada. Rápidamente se convirtió en un indiscutible dentro del once titular de Pumas, y en una pieza fundamental tanto en la última línea como por sus proyecciones en ofensiva.

Pumas contesta sobre Álvaro Angulo [Foto: Getty]

Publicidad

En este contexto, es totalmente lógica la especulación y preocupación del aficionado de Pumas sobre su lateral izquierdo. No obstante, la institución ya definió que será del futuro del colombiano, luego de cerrar la llegada de Chicote Calderón. Y afortunadamente, son noticias que traen tranquilidad a la fanaticada de los ‘Universitarios’.

De acuerdo a la información revelada por César Luis Merlo, Álvaro Angulo no se irá de CU en este mercado de pases pese a la incorporación de un jugador en su posición. Según el periodista, desde Pumas UNAM no contemplan que el arribo de un futbolista signifique la salida del otro, sino que ambos formarán parte del plantel del Apertura 2026.

El corresponsal apuntó en su último informe de esta ventana de verano que la incorporación de Calderón es para “sumar variantes y fomentar la competencia interna”. El Chicote arrancaría de atrás, como suplente de Álvaro Angulo, y dará a Esteban Solari una alternativa de recambio. Ese tipo de recambio que a Pumas le faltó en la pasada Liga MX en todo el campo.