Traicionó a Chivas, fue bicampeón con América y será el primer refuerzo para Jardine en el Apertura 2026

América no tuvo su mejor temporada y eso quedó reflejado en los resultados obtenidos a lo largo de estos meses, muy por debajo de lo esperado por los aficionados. El rendimiento irregular generó dudas en varios tramos del torneo y puso al equipo bajo presión constante.
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Sin embargo, Las Águilas todavía tienen la posibilidad de cerrar el Clausura 2026 con un título. El equipo logró recuperarse en el cierre de la fase regular con dos victorias consecutivas que lo dejaron muy cerca de asegurar su lugar en la Liguilla.
Los triunfos ante Toluca en el Azteca y León en el Nou Camp le dieron un envión anímico importante a los dirigidos por André Jardine, que volvieron a mostrar solidez en momentos clave. Esa reacción llega justo en el tramo más determinante de la temporada.
Ahora, el próximo desafío será ante Atlas en el Estadio Azteca el próximo sábado, un partido que puede sellar la clasificación a la Liguilla. El equipo sabe que no puede relajarse y que debe mantener el nivel mostrado en los últimos encuentros.
Mientras tanto, ya comienzan a circular nombres pensando en el próximo mercado de pases. Uno de los jugadores que deberá regresar a Coapa es Cristian “Chicote” Calderón, quien finaliza su préstamo con Necaxa y, según Gibrán Araige, tendrá que reportar nuevamente con el América.
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El lateral mexicano con pasado en Chivas aún pertenece a las Águilas y su regreso abre un nuevo escenario en la planificación de André Jardine. Su futuro dentro del plantel dependerá del análisis que haga el cuerpo técnico de cara al Apertura 2026.
Títulos de Cristian ‘Chicote’ Calderón con América
- Liga MX: Clausura 2024, Apertura 2024
- Campeón de Campeones: 2024
- Supercopa de la Liga MX: 2024
- Campeones Cup: 2024
En sintesis
- André Jardine lideró las recientes victorias del América ante Toluca y León para buscar la Liguilla.
- Cristian Calderón debe reportar con el América tras finalizar su préstamo con el club Necaxa.
- El equipo disputará su clasificación a la fase final contra Atlas en el Estadio Azteca.