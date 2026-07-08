El ecuatoriano entró en el radar de los 'Red Devils' para la próxima temporada. Qué se sabe al respecto.

El Mundial 2026 colocó en vidriera a muchos futbolistas que ya eran reconocidos en sus países pero que ahora están en boca del público futbolero a nivel global. Uno de los beneficiados por su convocatoria fue Pedro Vite, mediocampista ecuatoriano de 24 años, que pese al mal trajín de su Selección pudo brillar y hacerse notar.

Publicidad

El volante categoría 2002 fue un acierto total de fichaje de Pumas UNAM, que lo sumó a sus filas el año pasado proveniente de Vancouver Whitecaps. Esta última temporada, se consolidó como una de las figuras del equipo que fue subcampeón de la Liga MX. Por sus estelares actuaciones en CU se ganó su lugar en la Copa del Mundo.

Tras su participación con Ecuador en el torneo internacional, Pedro Vite ganó nuevos interesados y parece difícil que Pumas pueda retenerlo para el Apertura 2026. En las últimas horas, desde su país reportaron pretendientes fuertes de la Premier League, que en la continuidad del mercado de fichajes de verano europeo podrían presentar oferta.

Pedro Vite en el Mundial con Ecuador [Foto: Getty]

Publicidad

Según dio a conocer Expreso, uno de los portales más importantes de Ecuador, Manchester United está monitoreando la situación del mediocentro con más énfasis tras el Mundial. El pivote ya estaba bajo supervisión de los ‘Red Devils’, y ahora aparecería en una lista de apuntados en la carpeta del equipo que dirige tácticamente Michael Carrick.

La posibilidad de Pedro Vite y Manchester United hoy pasa por sondeos y la confirmación de que gusta en Inglaterra. Sin embargo, podría tomar más fuerza ahora que Casemiro anunció su salida a la MLS, donde fichará con el Inter Miami. El gigante de la Premier League deberá suplir su salida en el mediocampo y el de Pumas es del gusto.

🚨NEW: Manchester United and Aston Villa are closely monitoring midfielder Pedro Vite of Ecuador. 🇪🇨



The midfielder has significantly boosted his reputation with his performances for Ecuador, benefiting from playing alongside established internationals such as Moisés Caicedo and… pic.twitter.com/WezI2MidnI — Manchester United Forever (@UtdForever7) July 7, 2026

Publicidad

De acuerdo a la información proporcionada por el portal, con fuentes allegadas al futbolista ecuatoriano, Pumas UNAM lo tasó en 10 millones de dólares para cualquier pretendiente. El club mexicano está abierto a escuchar ofertas y vender al jugador, siempre y cuando las mismas se acerquen a ese valor, que le permitan al equipo reemplazarlo bien.

De su llegada a Pumas UNAM, Pedro Vite lleva disputados 43 partidos en total con la camiseta auriazul, con un aporte directo de cuatro goles y dos asistencias pese a ser pivote. Previamente tuvo pasos por Independiente del Valle y Vancouver Whitecaps, por lo que son solo tres clubes en su carrera. ¿Será Inglaterra su siguiente destino?