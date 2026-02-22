Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey

Chivas continúa siendo el único líder, pero todo se ajustó un poco más en la parte alta de la clasificación.

Por Lucas Lescano

© GETTY IMAGESPumas UNAM venció a Rayados de Monterrey y se acercó a la cima.

Este domingo 22 de febrero se cerró la Jornada 7 de la Liga MX. Pumas UNAM recibió a Rayados de Monterrey y lo sorprendió con una contundente victoria por 2-0 que pudo consolidar tras un primer tiempo furioso. De esta manera, la derrota de Chivas de Guadalajara le permitió a los Felinos descontar y apretar el pelotón delantero de la clasificación.

Con goles de Álvaro Angulo, los comandados por Efraín Juárez le dieron un duro golpe a Rayados y se acercaron a la cima de la competencia. De esta manera, Pumas escaló hasta la tercera posición de la Liga MX con 15 puntos y quedó a solo tres de Chivas. Por su parte, Monterrey salió de la Liguilla por diferencia de gol y le cedió su lugar a Tigres UANL, ambos con 10 unidades.

Chivas perdió su impresionante invicto y todo se ajustó en la parta alta de la tabla. (GETTY IMAGES)

Cruz Azul acumula 16 puntos y se mantiene como escolta del líder. La próxima jornada tendrá como plato fuerte el Toluca vs. Chivas que puede terminar por bajar al puntero o sacarlo más fuerte de allí y con la cima del campeonato en la misma manos en las que se encuentra hasta el momento. Se acerca la mejor parte de la competencia a nivel doméstico.

Habrá dos equipos que se mantendrán con un partido menos. El encuentro entre Querétaro y Juárez fue cancelado tras los incidentes en Guadalajara y aún se desconoce una fecha de reprogramación, por lo que se deberá esperar para ver cuándo recuperan el duelo restante de la fecha.

Tabla de posiciones de la Liga MX

En síntesis

  • Pumas UNAM venció 2-0 a Rayados de Monterrey con dos goles de Álvaro Angulo.
  • El equipo de Efraín Juárez escaló a la tercera posición con 15 puntos en la tabla.
  • Chivas de Guadalajara se mantiene como líder del torneo con 18 unidades tras esta jornada.
Lucas Lescano
