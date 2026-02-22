Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Pumas UNAM sobre Rayados de Monterrey

Este domingo 22 de febrero se cerró la Jornada 7 de la Liga MX. Pumas UNAM recibió a Rayados de Monterrey y lo sorprendió con una contundente victoria por 2-0 que pudo consolidar tras un primer tiempo furioso. De esta manera, la derrota de Chivas de Guadalajara le permitió a los Felinos descontar y apretar el pelotón delantero de la clasificación.

Con goles de Álvaro Angulo, los comandados por Efraín Juárez le dieron un duro golpe a Rayados y se acercaron a la cima de la competencia. De esta manera, Pumas escaló hasta la tercera posición de la Liga MX con 15 puntos y quedó a solo tres de Chivas. Por su parte, Monterrey salió de la Liguilla por diferencia de gol y le cedió su lugar a Tigres UANL, ambos con 10 unidades.

Chivas perdió su impresionante invicto y todo se ajustó en la parta alta de la tabla. (GETTY IMAGES)

Cruz Azul acumula 16 puntos y se mantiene como escolta del líder. La próxima jornada tendrá como plato fuerte el Toluca vs. Chivas que puede terminar por bajar al puntero o sacarlo más fuerte de allí y con la cima del campeonato en la misma manos en las que se encuentra hasta el momento. Se acerca la mejor parte de la competencia a nivel doméstico.

Habrá dos equipos que se mantendrán con un partido menos. El encuentro entre Querétaro y Juárez fue cancelado tras los incidentes en Guadalajara y aún se desconoce una fecha de reprogramación, por lo que se deberá esperar para ver cuándo recuperan el duelo restante de la fecha.

Tabla de posiciones de la Liga MX

