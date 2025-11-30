Es tendencia:
El festejo de Sergio Ramos y Rayados en el vestidor tras eliminar a América y clasificar a la semifinal

Rayados eliminó al América en los últimos minutos. Sergio Ramos y los jugadores celebraron el pase a la semifinal con mucha alegría.

Por Patricio Hechem

Sergio Ramos sueña con el título de la Liga MX
© Imago7 y @RayadosSergio Ramos sueña con el título de la Liga MX

La eliminatoria entre Rayados y América por los cuartos de final de la Liguilla fue emocionante hasta el último minuto. Después de la victoria de Monterrey en la ida por 2-0 en el Gigante de Acero, Las Águilas necesitaban ganar al menos por dos goles para avanzar a la semifinal.

El equipo de André Jardine logró colocarse 2-0 en el resultado y todo indicaba que eliminaría a Rayados. Sin embargo, en el minuto 93 del partido, apareció Germán Berterame para meter el gol que metió a la Pandilla en la semifinal del Apertura 2025.

Monterrey logró eliminar al América en cuartos de final; el club azulcrema no quedaba afuera en esta fase desde hacía cuatro años, más precisamente en el Apertura 2021. Es por este motivo que los futbolistas de Rayados, y especialmente Sergio Ramos, celebraron aún más la clasificación a la semifinal.

El club regiomontano compartió a través de sus redes sociales un video en el que se observa sobre todo a Sergio Ramos y a Óliver Torres celebrando en el vestidor, coreando “dale, dale, dale, Rayados” y golpeando objetos para mostrar la felicidad por avanzar de ronda en la Liga MX.

En los últimos días salieron a la luz reportes que indican que Sergio Ramos no renovaría su contrato con Rayados, por lo que el de anoche podría haber sido el último partido del español. No obstante, con la clasificación, el defensa disputará al menos dos encuentros más con el equipo.

Sergio Ramos tiene el deseo de despedirse de México con un título y Monterrey aún sigue con vida. El conjunto dirigido por Domènec Torrent todavía no sabe su próximo rival, pero el mismo saldrá de Toluca o Tigres. Todo dependerá de lo que suceda en la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas.

En síntesis

  • Germán Berterame anotó al minuto 93 y clasificó a Rayados a semifinales del torneo.
  • Sergio Ramos y Óliver Torres festejaron en el vestidor la eliminación del América.
  • América no quedaba fuera en cuartos de final desde el Apertura 2021.
patricio hechem
Patricio Hechem
