El invierno está por arrancar en el hemisferio norte del planeta y puede afectar las actividades de las personas por el clima. Rusia es un país afectado de manera fuerte por las bajas temperatura, que obliga a tomar medidas drásticas para cuidar a la población.

En dicho país, su liga profesional de futbol entró en el parón de invierno, que se extenderá hasta marzo. En su caso, el defensa mexicano César Montes tuvo su último partido en el Lokomotiv Moscú y volverá a México. Sin embargo, podría ser más que unas simples vacaciones.

El último encuentro del el año del jugador del cuadro ruso con los Rojiverdes terminó con una victoria de visitante ante PFC Sochi, lo que colocó al equipo de la capital rusa como el tercer lugar en la clasificación general con 37 puntos a apenas tres unidades del líder Krasnodar.

En tierras mexicanas, el jugador aprovechará para vacacionar, pero también comenzará su preparación rumbo al Mundial 2026 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Con este regreso, diversos clubes comenzaron a sondear la situación del jugador.

Acorde a la información de Récord, los dos gigantes del país, América y Chivas, siguen de cerca la situación del zaguero, pero quien más ve con buenos ojos su regreso es Rayados, sobre todo para suplir la salida del experimentado español Sergio Ramos.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de César Montes en Lokomotiv Moscú?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador de 28 años lleva disputados 19 compromisos con la entidad rusa, en los que fue titular en todos. Marcó un gol y realizó una asistencia, siendo un pilar en el equipo en los duelo de la Premier League Rusa.

